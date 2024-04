Ventiduesimo appuntamento della stagione è quello con la Compagnia Teatrale Tideau in “Il giallo del gallo”, sabato 20 aprile ore 21.00 e domenica 21 aprile ore 18.00 per la stagione teatrale “Punti di Vista, Incontro”.

Il Piccolo Teatro Comico in collaborazione con AICS Torino, con il patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino, media partner Radio Grp e come web partner Radio Contatto, presenta la stagione teatrale 2023/2024 il cui tema è “Punti di vista, incontro”.

Una stagione unica comprendente diverse forme teatrali:

Il teatro comico

il teatro di prosa

il teatro di genere lgbtq+

il teatro danza

racconti di musica e di sport

reading

La commedia “Il giallo del gallo”

Mario “Gallo” Rossetti è (o meglio era) un attore squinternato.

Al momento del delitto con lui c’erano la sua assistente, la scenografa e la costumista.

Chi è stato? Perché? E chi ha fatto sparire il suo corpo?

Il caso è particolarmente complesso per l’ispettore Bondi.

L’indagine metterà in luce (anzi in ombra) il defunto

reo di una vita trasgressiva, menzognera e libertina.

“Siediti sulla riva del fiume e aspetta, ma occhio ai reumatismi”

“Gian Carlo Fantò scrive, dirige e interpreta un thriller comico dal ritmo pungente, nel quale pathos e battute efficaci convivono con disinvoltura in un plot adeguatamente accattivante.” – Roberto Mazzone.

Scritto diretto e interpretato da Gian Carlo Fantò e con: Giorgio Perona, Martina Bracali, Marzia Trasanna, Marilora Laddomata, Daniela Basile.