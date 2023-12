Sabato 16 dicembre, alle ore 17,00 presso la Chiesa Collegiata Santa Maria della Scala di Moncalieri si terrà il concerto “La luce della pace di Betlemme” a cui parteciperanno il Piccolo Coro Magiche Voci di Torino, il Minicoro di Rovereto e i Piccoli Cori Valcuvia (Varese).

Nella Chiesa della Natività a Betlemme vi è una lampada ad olio che arde perennemente da moltissimi secoli, alimentata dall’olio donato a turno da tutte le Nazioni cristiane della Terra. A dicembre, ogni anno, da quella fiamma ne vengono accese altre e vengono diffuse su tutto il pianeta come simbolo di pace e fratellanza fra i popoli. Proprio il 16 dicembre questa luce arriverà in Piemonte e sarà accolta dalle voci di 100 bambini riuniti in un unico coro.

I tre cori appartengono alla Galassia dell’Antoniano di Bologna, la rete di cori di voci bianche d’Italia e del mondo che diffondono attivamente lo spirito e i progetti di solidarietà di Antoniano. Durante il concerto, infatti, saranno raccolte offerte per “Operazione Pane”, la campagna di solidarietà con cui Antoniano sostiene 20 mense francescane in Italia e 5 nel mondo che ogni giorno accolgono chi ha perso tutto e ha bisogno di aiuto per ritrovare la speranza.

Tra i canti che saranno eseguiti durante il concerto ci sarà “Una stella a Betlemme”, che partecipò al 47° Zecchino d’Oro nel 2004, con un testo molto intenso ed emblematico di questo periodo storico dove purtroppo, proprio in quella terra, continua ad imperversare la guerra: “Fiori e farfalle in libertà, presto la terra mia rivedrà, la primavera tornerà, musica e fantasia ci sarà!”.

Questo è il messaggio che i tre cori che si riuniranno a Moncalieri vorrebbero dare “Fare Pace rende felici”, che è anche il motto che accompagna la distribuzione della luce del 2023. Ingresso libero.

“Il Piccolo Coro Magiche Voci, è una bella e affermata realtà torinese che si è già esibita più volte a Moncalieri – sintetizza l’assessore alla Cultura Laura Pompeo – Le volte della nostra stupenda Chiesa Collegiata risuoneranno del messaggio di pace che il Piccolo Coro in vista del Natale porta a Moncalieri insieme al Minicoro di Rovereto e ai Piccoli Cori Valcuvia”.