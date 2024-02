Mostra collettiva Pop Valentine – Preview con Alvin

Proprio in occasione di San Valentino, Artàporter ha scelto di dare vita ad una mostra dedicata all’amore in tutte le sue forme e sfumature.

La partecipazione speciale di Alvin

Eccezionalmente sarà presente Alvin, che esporrà i suoi HeART-Toy e le sue stampe. Il famoso presentatore, deejay e inviato de L’isola dei Famosi ha lanciato nel 2023, in collaborazione con Artàporter, gli HEART-TOYS.

Il cuore che cola è uno dei suoi soggetti più rappresentativi, può gocciolare per il dolore o perchè pieno di passione: a seconda dello stato d’animo di chi guarda trasmette emozioni differenti.Bellissimi pezzi unici in 3D, disponibili in differenti colori: ogni pezzo è unico perchè definito e realizzato nei minimi dettagli.

Abbiamo scelto questo simbolo forte come immagine guida di questa mostra, dedicata alla celebrazione dell’amore, che esso sia romantico, passionale, platonico o familiare.

La mostra collettiva degli artisti di Artàporter si terrà presso il Con/Temporary Spaces Santa Teresa a Torino, dal 3 al 13 febbraio, con preview ufficiale venerdì 2 febbraio alle h 18, con opening ufficiale sabato 3 febbraio alle h 17.

L’evento sarà l’occasione perfetta per acquistare il tuo regalo per San Valentino e stupire chi ami con un dono unico e indelebile nel tempo: un’opera d’arte.