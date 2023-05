Con due giornate di campionato ancora da giocare, il Torino di Urbano Cairo è già salito a quota 50 punti in stagione, che diventano 100 se si sommano a quelli della passata stagione di Serie A. Un bottino che potrà essere ancora rimpinguato nei prossimi 180 minuti, ma che fanno comunque ben sperare per il futuro il patron Urbano Cairo, che alla Gazzetta dello Sport dichiara: “Ci sono delle buone basi, e su queste basi, com’è giusto che sia, stiamo già lavorando per il prossimo anno”.

Sanabria trascinatore del Torino

L’obiettivo è quello di chiudere l’attuale campionato all’ottavo posto per poi puntare all’ingresso in Europa dalla porta principale nella stagione 2023-2024. Per farlo, bisognerà ripartire innanzitutto da Tonny Sanabria, centravanti che è cresciuto moltissimo in questa stagione e che negli ultimi tempi ha confermato la sua importanza per la manovra e le realizzazioni dei suoi toccando quota 12 gol. Si tratta del suo personale primato in un campionato europeo per il paraguayano. Ovviamente, il solo Sanabria non basterà per puntare all’Europa il prossimo anno e lo sa bene soprattutto il tecnico Ivan Juric, che fin qui ha spesso fatto di necessità virtù, ma per continuare a sviluppare il suo progetto tecnico, avrà bisogno di innesti di qualità.

Juric-2024 con o senza rinnovo

Più volte l’allenatore dei granata ha lasciato intendere che per alzare l’asticella debbano esserci innesti di un certo tipo, lasciando intendere che senza gli investimenti della proprietà potrebbe anche lasciare. Nei mesi scorsi si è parlato di una trattativa per il possibile rinnovo, ma al momento è tutto in stallo. Juric, dopo lo scontro con il suo ex Verona, ha ammesso che quella piazza gli sia rimasta nel cuore e un giorno potrebbe anche tornarci, ma al momento la sua priorità sembra essere la permanenza al Torino, con cui ha comunque un contratto valido fino al 30 giugno del 2024. Un’eventualità confermata anche dal direttore tecnico Davide Vagnati, che prima della partita contro la Fiorentina, a DAZN ha dichiarato: “Col mister abbiamo già parlato, è contento e ha un altro anno di contratto. Alla fine del campionato programmeremo insieme la prossima stagione, tutto sta andando nel verso giusto“. Insomma, rinnovo o no, Juric resterà al Torino almeno per un’altra stagione.

Calciomercato Torino: priorità rinnovi e un trequartista

Tra le priorità dell’allenatore in sede di mercato ci sarebbe un elemento in grado di giocare dietro la punta. Stando a quanto riferisce Tuttosport, nei prossimi giorni è previsto un incontro con il Basilea per il fantasista Mohamed Zeki Amdouni. Il club piemontese metterebbe sul piatto per il suo cartellino 5-6 milioni di euro. Per il resto, si cercherà in primis di confermare tutti i pezzi pregiati, con i quali, conferma ancora Vagnati, si stanno facendo le dovute valutazioni. Per chi vuole consolidare, resistere alle avances per i propri top è un passo obbligato.