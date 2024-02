Seconda giornata del girone di ritorno per l’IVECO CUS Torino Rugby dei coach Lucas D’Angelo, Giampiero De Carli e Filippo Bianco.

Domenica 11 febbraio i cussini saranno impegnati all’Albonico contro l’Alghero Rugby per la tredicesima giornata di regular season del campionato di Serie A maschile. Kick off ore 14.30, dirige l’incontro Francesco Cagnin di Venezia.

Queste le parole di Edward Reeves: “per la prima volta in questa stagione siamo primi da soli al comando e di conseguenza abbiamo il destino nelle nostre mani. Siamo in una posizione privilegiata e ciò deve essere uno stimolo a continuare a vincere, divertendoci e proponendo il nostro gioco che abbiamo visto portare ottimi frutti. Partendo da questo weekend vogliamo tornare ad imporre il nostro gioco che a Monferrato più per demerito nostro, non siamo riusciti a mettere in mostra. Pensiamo ad una partita alla volta consapevoli dei nostri mezzi e delle nostre doti”.

Appuntamento dunque domenica 11 febbraio al campo A. Albonico di Grugliasco (Strada del Barocchio 27).

Ph: Alessandro Medda

Ufficio stampa CUS Torino