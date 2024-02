La Reale Mutua attende Piacenza per il “monday night” in casa

Si avvicina il primo appuntamento casalingo della fase a orologio per la Reale Mutua Basket Torino. Dopo aver iniziato la seconda fase con una vittoria in trasferta a Chiusi, la squadra di coach Franco Ciani si prepara ad affrontare il prossimo impegno casalingo in programma lunedì 19 febbraio alle ore 20.30 sul parquet del Pala “Gianni Asti (Parco Ruffini). A Torino arriva l’UCC Assigeco Piacenza di coach Stefano Salieri.

“Sicuramente la collocazione temporale è particolare, visto il doveroso cambiamento di programma in seguito alla presenza delle Final Eight di LBA a Torino,” ha esordito coach Ciani in sede di presentazione del match. “La prima speranza è di avere, nonostante ciò, una risposta e una partecipazione importante da parte del nostro pubblico in quella che sarà inevitabilmente una sfida non facile, di grande intensità e ritmi alti. La seconda speranza è di riuscire a mantenere la lucidità necessaria per mettere in pratica il nostro gioco, anche al cospetto di una squadra molto aggressiva, che punta sul contropiede grazie alla propria capacità di difendere forte e di sporcare i palloni avversari. Sarà interessante avere un’ulteriore verifica dei valori tra Girone Verde e Girone Rosso, per capire anche se e quanto il fattore campo abbia inciso sul dominio prevalente del Girone Rosso nella prima giornata della fase a orologio. Ora si gioca in casa del Girone Verde: sarà interessante vedere se le gerarchie dei valori saranno ribaltate o se sarà confermato quanto visto la scorsa settimana: in tal caso, dovremo essere necessariamente ancora più attenti.”

Gli avversari

Squadra da non sottovalutare e non facile da affrontare, l’Assigeco Piacenza ha il DNA delle compagini che lottano e che sono in grado di rendere la vita difficile a tutti, anche alle prime della classe. Una squadra dinamica e aggressiva, caratteristiche tipiche del sistema di coach Salieri.

Nella prima giornata della fase a orologio, l’Assigeco è riuscita a conquistare una vittoria importante contro Vigevano per rialzarsi dopo aver chiuso negativamente la prima fase con sei sconfitte consecutive.

Lo scacchiere di coach Salieri è atipico rispetto al resto del campionato dal punto di vista del posizionamento del duo straniero: la squadra piacentina ha infatti deciso di puntare su una coppia di lunghi americani dinamici e atletici come l’ala grande Malcolm Miller e il confermato Brady Skeens da centro. Miller è giocatore di grande esperienza, che ha assaggiato l’EuroCup e la NBA vincendo anche l’anello con i Toronto Raptors nel 2019.

Dopo essersi ripreso da problemi di infortuni nelle ultime stagioni, Miller è diventato un punto di riferimento nel roster targato Assigeco (prima fase chiusa con 13.4 punti e 4.9 rimbalzi di media).

Skeens sta riconfermando quanto di buono aveva già mostrato nella scorsa stagione: lungo atletico e dinamico, è il miglior rimbalzista d’attacco dell’intero lotto nonché uno di soli tre giocatori (insieme a Justin Reyes e Jacob Polakovich) ad aver concluso la prima fase in doppia-doppia di media, con 10.9 punti e 10 rimbalzi a partita.

I ritmi della squadra sono dettati dal play Gherardo Sabatini, uno dei migliori assistmen del campionato con 6.8 distribuiti in media a partita. La guardia Lorenzo Querci è un esterno di grande attitudine difensiva mentre l’ala piccola Giovanni Veronesi ha punti nelle mani (circa 14 di media).

Una panchina molto giovane, interamente formata da giocatori Under 25, a disposizione di coach Salieri, con il playmaker classe 2004 Filippo Gallo, gli esterni Federico Bonacini (1999), Niccolò Filoni (2001) e Michele Serpilli (1999) e il lungo classe 2001 Ursulo D’Almeida.

Note e injury report

Simone Pepe, dopo aver saltato la partita in trasferta a Chiusi, è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che fortunatamente non hanno riscontrato lesioni al polpaccio sinistro del giocatore. Il giocatore ha ripreso così ad allenarsi in maniera graduale con la squadra in vista di un potenziale rientro per la partita di lunedì.

Info biglietti

I biglietti sono disponibili online su Vivaticket oppure presso le seguenti biglietterie:

Sede Basket Torino in Via Cervino 50: venerdì 16/2 dalle 14.00 alle 19.00

“The Playoffs by Atipici” in Via Roma 220 nei giorni e orari di apertura dello store

Agenzie Reale Mutua Castello e Santa Rita nei giorni e orari di apertura delle sedi

Decathlon Grugliasco sabato 17/2 dalle 15.00 alle 19.00

Al Pala Gianni Asti con apertura del botteghino lunedì 19/2 dalle 18.45 alle 20.30

Scopri la Promo Final Eight: mostrando il ticket della LBA Final Eight in una delle biglietterie sopracitate, potrai tifare Basket Torino a soli 5 euro nei settori dell’anello blu oppure 10 euro nei settori dell’anello giallo. Inoltre, gli abbonati di Basket Torino, esibendo il biglietto delle Final Eight, avranno diritto a un ingresso omaggio per portare un amico o un parente alla partita della Reale Mutua.

Sono ancora disponibili i miniabbonamenti per assistere a tutte e cinque le partite casalinghe della fase a orologio: i miniabbonamenti sono acquistabili in tutti i punti ticketing citati precedentemente e sono validi per assistere alle partite in casa contro Piacenza (19/2, ore 20.30), Cento (domenica 3 marzo, ore 18.00), Trieste (venerdì 22 marzo, ore 20.30), Rimini (lunedì 8 aprile, ore 20.00) e Verona (domenica 21 aprile, ore 18.00).

Diretta TV

La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass (su abbonamento), inoltre saranno forniti aggiornamenti in tempo reale sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram e Basket Torino Official su Facebook).

