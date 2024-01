A Novara i Tricolori Indoor Para-Archery

Sarà Novara ad ospitare il primo evento federale della nuova stagione arcieristica. Presso il Pala Igor (Piazzale Giuseppe Fortina, 3), si disputerà il 27 e 28 gennaio il 37° Campionato Italiano Indoor Para-Archery che vede impegnati i migliori arcieri paralimpici provenienti da tutta la Penisola.

Grazie all’organizzazione della ASD Arcieri Cameri, che conta sul patrocinio dei Comuni di Novara e Cameri, della Provincia di Novara e Terre dell’Alto Piemonte il campionato conterà sulla linea di tiro circa 100 partecipanti e, tra questi, le classi giovanili e gli azzurri già impegnati nella preparazione per la gara di qualificazione di marzo a Dubai e i Giochi Paralimpici di Parigi 2024.

Le categorie in gara

Le categorie in gara a Novara sono Ricurvo Open, Compound Open, W1, Visually Impaired 1 (non vedenti) e Visually Impaired 2/3 (ipovedenti) che si contenderanno i titoli di classe al termine delle 60 frecce di qualifica tirate a 18 metri di distanza e, successivamente, attraverso le eliminatorie con scontri diretti, i titoli italiani assoluti.

In campo gli azzurri di Tokyo

Sul versante agonistico sarà un appuntamento imperdibile visto che saranno in gara gli atleti della Nazionale Para-Archery che nel 2023 hanno ottenuto ben 7 pass per i Giochi Paralimpici di Parigi e che, a partire dal mese di marzo, saranno impegnati in ambito internazionale per cercare di rimpinguare il gruppo che prenderà parte dal 28 agosto all’8 settembre alle sfide che si disputeranno all’Esplanade des Invalides.

Sulla linea di tiro di Novara sono attesi i protagonisti di Tokyo 2020, dove l’Italia ha conquistato per la decima edizione consecutiva almeno un podio, grazie all’argento individuale ricurvo di Enza Petrilli, l’argento mixed team ricurvo di Elisabetta Mijno e Stefano Travisani e il bronzo individuale compound di Maria Andrea Virgilio.

In campo anche tutti gli azzurri che, tra i Mondiali di Pilsen e gli Europei di Rotterdam disputati nel 2023, hanno portato l’Italia al secondo e al primo posto del medagliere per Nazioni confermandosi una delle nazionali leader.

Inoltre, la società organizzatrice, gli Arcieri Cameri, porterà in gara l’azzurro Roberto Airoldi, che ai Giochi di Rio 2016 vinse il bronzo mixed team ricurvo insieme a Elisabetta Mijno.

Campioni uscenti

A difendere il titolo italiano assoluto conquistato lo scorso anno a Faenza ci saranno nel ricurvo open Enza Petrilli e Stefano Travisani; nel compound open Eleonora Sarti e l’iridato Matteo Bonacina; nel W1 Daila Dameno e Paolo Tonon; tra i Visually Impaired 1 Giordano Cardellini e tra i V.I. 2/3 il campione europeo Daniele Piran.

Programma

Il programma prevede per oggi, venerdì 26 gennaio l’arrivo degli atleti, i tiri di prova e le classificazioni mediche per chi parteciperà alla competizione per la prima volta, andando a rimpinguare il numero degli arcieri agonisti paralimpici.

Domani, sabato 27 gennaio il via alla competizione vera e propria, a partire dalle ore 8:20, con la cerimonia di apertura, seguita dalle 60 frecce di ranking round che assegnano i titoli di classe e stabiliscono il tabellone degli scontri diretti per gli assoluti. Nel corso della giornata verranno disputate anche le fasi eliminatorie.

Domenica 28 gennaio, dalle ore 8:30, si disputeranno le semifinali e le finali che valgono il podio e il titolo italiano assoluto, seguite dalla cerimonia di premiazione e cerimonia di chiusura.

Federazione Italiana tiro con l’arco