Vittori presenta la hypercar ibrida disegnata in collaborazione con Pininfarina

Vittori, nuova casa automobilistica con radici sia negli Stati Uniti che in Italia, debutta a Miami con il suo primo veicolo. Si tratta di una hypercar ibrida in edizione limitata, basata su un concept originale firmato Vittori e sviluppato in collaborazione con Pininfarina.

Il modello è una perfetta sintesi di produzione impeccabile, qualità, artigianalità, estetica e, naturalmente, velocità. Con sede principale negli Stati Uniti ma produzione in Italia, il debutto di Vittori rappresenta la fusione tra arte senza tempo e tecnologia d’avanguardia, ridefinendo ciò che sarà possibile nel futuro senza rinunciare alle apprezzate qualità e forme del design automobilistico classico.

Il fondatore e CEO Carlos Cruz ha dato vita a Vittori dopo una carriera dedicata alla crescita di aziende multimilionarie nei settori della finanza, della tecnologia e dell’intelligenza artificiale.

Spiega Cruz:

«Il nostro sogno era creare un’auto bellissima e ad alte prestazioni, capace di suscitare emozione. Non volevamo costruire un’altra supercar: volevamo realizzare qualcosa che desse la sensazione del volo, della scultura, della potenza nelle proprie mani. Abbiamo voluto creare una realtà in cui prestazioni, bellezza, controllo e libertà potessero coesistere in un’unica vettura, senza compromessi».

Il modello che ha debuttato a Miami è un concept funzionante:

il primo passo del percorso Vittori verso la versione di serie. Il cuore del progetto risiede in un design che combina eredità e innovazione. Il team Vittori ha voluto dare priorità all’artigianalità, alla tradizione artistica e al made in Italy.

Per realizzare questa visione attraverso lo sviluppo del concept e la produzione di un’esclusiva serie limitata, Vittori ha collaborato con l’icona italiana Pininfarina, la casa di design globale che ha creato alcune delle silhouette più leggendarie della storia dell’automobile, tra cui modelli per Ferrari e Maserati. La competenza sui materiali e l’esperienza senza pari nel disegnare forme destinate alla velocità, all’ergonomia di alto livello e alla funzionalità fanno di Pininfarina il partner ideale per il debutto di Vittori.

Giuseppe Bonollo, SVP Mobility Pininfarina:

«Collaborare con Vittori a una nuova visione per il mercato delle hypercar incarna una delle caratteristiche peculiari di Pininfarina. Da decenni Pininfarina valorizza la propria tradizione legata al coachbuilding e la capacità di trasformare esercizi di puro design in realtà industriali attraverso soluzioni complete di sviluppo. Queste competenze restano fondamentali nel servire clienti in tutto il mondo, ed è per questo che siamo lieti di sostenere Vittori nella sua missione».

Il primo modello Vittori, presentato questo ottobre a Miami, sarà una hypercar ibrida in edizione limitata, prodotta in soli 50 esemplari e dotata di un gruppo propulsore sviluppato da Italtecnica, con aerodinamica avanzata e tecnologie di manifattura additiva. Il design esterno è plasmato dalle esigenze aerodinamiche: superfici pure, fluide e continue che si fondono naturalmente con prese d’aria e scarichi dedicati alla gestione dei flussi di raffreddamento. L’alettone posteriore attivo consente di ridurre la resistenza o aumentare la deportanza in base al percorso e allo stile di guida.

Gli interni si distinguono per un ritorno al piacere del controllo diretto: anziché essere dominato da schermi touch, l’abitacolo presenta comandi fisici e interruttori che restituiscono al conducente il brivido autentico del coinvolgimento meccanico.

Ulteriori dettagli saranno comunicati nei prossimi mesi, a seguito del debutto. Per maggiori informazioni.

Vittori

Vittori è un’azienda di ingegneria per alte prestazioni impegnata in un ingresso graduale e strutturato nel settore delle hypercar. Il suo debutto è Turbio, hypercar ibrida in edizione limitata, che nel design plasmato con Pininfarina definisce il linguaggio stilistico e la disciplina ingegneristica alla base dei futuri programmi. Ogni fase riflette una filosofia condivisa di precisione e produzione controllata, con l’obiettivo di creare aut rare, caratterizzate da integrità meccanica e da un’esperienza di viaggio unica sia su strada che in aria.

Pininfarina

Icona globale dello stile italiano, Pininfarina è riconosciuta per la sua capacità unica di creare bellezza senza tempo attraverso valori di eleganza, purezza e innovazione. Fondata nel 1930, da realtà artigiana si è evoluta in un gruppo internazionale, massima espressione del design automobilistico e presenza consolidata nel design industriale, architettonico, nautico e della mobilità oltre l’automotive.

Con 500 dipendenti, sedi in Italia, Germania, Cina e Stati Uniti e quotata in borsa dal 1986, Pininfarina ha realizzato in oltre novant’anni più di 1.450 progetti di design automobilistico e di mobilità e oltre 750 progetti di design di prodotto e architettura, ricevendo negli ultimi 10 anni oltre 90 premi internazionali di design.