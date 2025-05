I Leopardi possono festeggiare la salvezza in Serie C Interregionale: nella Gara 2 dei play-out giocata in un PalaEinaudi gremito di tifosi arancioneri, domenica 4 maggio 2025, la squadra chierese, dopo la vittoria in Gara 1, batte Arona e chiude la serie con una partita di anticipo. BEA scappa nel terzo periodo, poi si difende dalla rimonta dei Vikings nell’ultima decina: ultimi minuti di gestione e successo conquistato.

La gara

Alla palla a due, coach Conti schiera Possekel, Galliera Ricci, Draghici, Okoro e Drame. Coach Cattalani risponde con Giacomelli, Galzerano, Pozzi, Castano e Florio. Primo periodo molto equilibrato, con le due squadre che si rispondono colpo su colpo. Per i primi minuti la tensione si fa sentire, con il canestro che si rimpicciolisce.

BEA la sblocca e cerca il primo allungo, ma Arona risponde presente con Galzerano fino al 17 a 15 della prima sirena. Già nella seconda decina c’è la prima fuga da parte dei padroni di casa: la difesa della squadra di coach Conti si dimostra solida anche dopo Gara 1, con l’attacco che gira e trova capitan Drame vicino a canestro. Insieme al numero 23, anche Musto e Galliera Ricci colpiscono i Vikings, fino alla doppia cifra di vantaggio. All’intervallo è 40 a 27 in favore dei Leopardi.

Al rientro in campo dagli spogliatoi, la squadra di casa inanella il parziale che decide la partita. L’attacco di Arona è poco prolifico, con Pozzi che non riesce a mettersi in ritmo e Castano e Florio che faticano a trovare tiri semplici da sotto le plance. BEA, dall’altro canto, costruisce dei tiri aperti in attacco, premiati dalle triple di Possekel e Ruà, che lanciano i Leopardi oltre le 20 lunghezze di vantaggio.

Il Mago continua a segnare nel pitturato, con Arona che non riesce a controbattere: è 61 a 36 alla terza sirena. Nell’ultima decina, i Vikings ritrovano il lume in attacco, guidati dall’intensità difensiva di Thiella e dai canestri di Galzerano e Zani. Nonostante questo, BEA non si scompone e segna da lontano con Stiffi, prima di chiudere definitivamente i giochi con la schiacciata di Wisdom Okoro: è pandemonio arancionero al PalaEinaudi, con BEA che vince sul punteggio di 77 a 65.

Il commento di coach Franz Conti

“Obiettivo raggiunto, quindi complimenti a tutti. Non è stata una stagione semplice, abbiamo continuato ad allenarci nel modo giusto e a vincere quando contava. I nuovi innesti ci hanno aiutato e ringrazio la società per questo. I ragazzi sono stati bravi a comprendere le nuove gerarchie, abbiamo fatto un’ottima serie, capendo l’importanza di essere aggressivi fisicamente. Il finale ha premiato il loro pressing, ma i ragazzi hanno fatto un grande sforzo fisico e si sono preparati bene. Complimenti a loro per aver conquistato questo risultato”.

BEA Chieri – Arona Basket 77-65

Parziali: 17-15, 40-28, 61-36

BEA: Drame 20, Possekel 12, Stiffi 11, Okoro 6, Boeri 6, Galliera Ricci 5, Musto 5, Gatti 5, Draghici 4, Ruà 3, Amadu, Viggiano N.E. All. Conti, 1° Ass. Colò, 2° Ass. Turetta, Mass. Oddenino, Acc. Monteleone, Add. Arbitri Mazzardis.

Arona: Galzerano 19, Florio 16, Zani 14, Pozzi 4, Castano 4, Arione 4, Thiella 2, Giacomelli 2, Dinu N.E., Hryhoryev N.E. All. Cattalani.