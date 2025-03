DP World Tour: Dylan Naidoo al playoff, settimo Andrea Pavan

Andrea Pavan ha offerto una buona performance classificandosi settimo con 205 (-11) colpi nel 114° Investec South African Open Championship, evento organizzato in collaborazione tra DP World Tour e Sunshine Tour sul percorso del Durban Country Club (par 72), a Durban in Sudafrica. A causa del maltempo non si è potuto disputare il quarto round ed è stata resa valida la graduatoria al termine del terzo dove erano al comando con 202 (-14) il sudafricano Dylan Naidoo (70 61 71) e l’inglese Laurie Canter (69 65 68). E’ stato effettuato uno spareggio appannaggio di Naidoo con un birdie alla prima buca supplementare.

E’ rimasto fuori dal playoff per un colpo l’altro inglese Marco Penge, terzo con 203 (-13), e hanno occupato la quarta posizione con 204 (-12) tre giocatori di casa, Darren Fichardt, Branden Grace, membro della LIV Golf e a segno nel 2020, e il dilettante Christiaan Maas.

In settima, insieme a Pavan, l’inglese Dale Whitnell, protagonista nella seconda giornata quando ha realizzato due “hole in one” (buca 2, metri 165, par 3, ferro 7 e buca 12, par 3, metri 136). Non ha brillato il sudafricano Dean Burmester, altro atleta della Superlega Araba, campione uscente, solo 37° con 211 (-5).

Dylan Naidoo

27enne di Johannesburg, un successo sul Sunshine Tour (SunBet Challenge – Sun Sibaya, 2022) e in stagione un secondo posto nel Mauritius Open, ha firmato il primo titolo sul DP World Tour che gli vale anche per il circuito sudafricano.

Ha preso il comando nel giro finale, risalendo dalla seconda posizione con un 71 (-1, due birdie, un bogey), ma è stato raggiunto da Canter che ha rimontato nove posizioni con un 68 (-4) un po’ articolato (un eagle, sei birdie, due bogey, un doppio bogey) e che, però, non ha potuto evitare di cedere nel playoff.

Per l’exploit, il 18° dei sudafricani negli anni 2000 su 26 edizioni, con gli ultimi sette di fila, Naidoo ha ricevuto un assegno di 245.489 euro su un montepremi di circa 1.445.000 euro (1.500.000 dollari la cifra ufficiale).

Andrea Pavan (67 66 72), 35enne romano, 255 presenze sul circuito con due vittorie (insieme a cinque titoli sull’HotelPlanner Tour, ex Challenge Tour) è alla prima top ten in una annata al momento positiva. Ha chiuso il torneo con un 72 (par, tre birdie, tre bogey). Sono usciti al taglio, entrambi 81.i con 142 (-2), Francesco Laporta (76 66) e Gregorio De Leo (68 74).

Spanish International/Copa SM El Rey: Filippo Ponzano al secondo posto

Filippo Ponzano si è classificato al secondo posto nella 110ª edizione dello Spanish International Amateur Championship/Copa S.M. El Rey, che si è svolta sul percorso del Real Guadalhorce Club de Golf, (par 72) nei pressi dell’aeroporto di Malaga, in Spagna.

L’azzurro, autore di un’ottima prestazione, è stato superato in finale dal francese Hugo Le Goff per 5&3. In semifinale il vincitore ha sconfitto l’irlandese Luke O’Neill (5&4) e il torinese ha eliminato lo spagnolo Raul Gomez Montalva (4&2).

Ponzano, 21enne torinese, tesserato il Circolo Golf Torino, tra i cui successi figurano il Campionato Internazionale d’Italia (2022) e il Campionato Ragazzi/Trofeo Andrea Brotto (2021), ha avuto accesso ai match play con il 28° posto nella qualificazione su 36 buche medal e poi è giunto all’atto conclusivo mettendo fuori gioco, dopo toniche e autoritarie prove, nell’ordine lo spagnolo Marcel Fonseca Aguilar (1 up), il francese Aaron Van Hauwe (3&2), il danese Magnus Becker Frederiksen (19ª), il gallese Archie Davies (3&2) e quindi Gomez Montalva.

Degli altri azzurri si è fermato ai quarti Sebastiano Moro, superato da Gomez Montalva (1 up), dopo aver estromesso lo svizzero Joshua Hess (19ª), nel derby azzurro Bruno Frontero (5&3) – che in precedenza aveva sconfitto l’iberico Esteban Vazquez Martin (1 up) – e negli ottavi l’iberico Daniel Martinez Regal (1 up). Out nel turno inziale Michele Ferrero (1 up dall’elvetico Miles Wennestam).