Il DP World Tour ritorna in Sudafrica, dopo le due tappe di dicembre, dove è in programma una delle gare più longeve e prestigiose nel panorama internazionale, giunto alla 114ª edizione, l’Investec South African Open Championship, organizzato in collaborazione con il Sunshine Tour.

Sul percorso del Durban Country Club, a Durban (27 febbraio – 2 marzo), saranno al via tre azzurri: Gregorio De Leo, quinto la scorsa settimana nel Magical Kenya Open, Francesco Laporta e Andrea Pavan. E’ il dodicesimo evento stagionale e settimo del ciclo di otto denominati “International Swing” che daranno al vincitore di una speciale classifica a punti un premio di 200.000 dollari e alcune agevolazioni. Al momento è in vetta l’inglese Laurie Canter.

Difende il titolo Dean Burmester, 35enne di Mutare, nello Zimbabwe, ma sudafricano a tutti gli effetti, che ne vanta quattro sul DP World Tour, otto sul circuito di casa al netto di quelli in combinata, e uno sulla LIV Golf di cui è membro. Nel 2024 tre azzurri terminarono alle sue spalle in top ten: Renato Paratore 2°, Matteo Manassero 5° e Francesco Laporta 10°.

Burmester non è voluto mancare all’appuntamento con il South African Open, il torneo che tutti i giocatori di casa vorrebbero avere nel proprio palmarès (negli anni 2000 si sono imposti 17 volte, comprese le ultime 6, su 25), così come Branden Grace, a segno nel 2020, altro atleta che milita nella Superlega araba.

In un field di qualità, che promette agonismo e spettacolo, possono dare un significativo contributo otto dei dieci vincitori stagionali: i sudafricani Jacques Kruyswijk, suo il successo in Kenya, e Shaun Norris, gli inglesi John Parry, secondo a Nairobi, e il citato Canter, con esperienza sulla LIV Golf, lo spagnolo Alejandro Del Rey, gli statunitensi Johannes Veerman e Ryggs Johnston e il cinese Haotong Li.

E hanno chance anche alcuni degli altri sette past winner presenti, in particolare i sudafricani Daniel Van Tonder e Brandon Stone, gli inglesi Chris Paisley e Andy Sullivan e lo scozzese Richie Ramsay. Meno possibilità per gli altri sudafricani Richard Sterne ed Hennie Otto (due allori nell’Open d’Italia, 2008, 2014).

Da ricordare tra i favoriti anche gli altri sudafricani Charl Schwartzel, pure lui nella Superlega, Wilco Nienaber, JJ Senekal e Deon Germishuys, terzo in Kenya, gli spagnoli Adrian Otaegui e Jorge Campillo e l’inglese Dale Whitnell. Motivazione in più per tutti i tre posti a disposizione nel field di un Major, il The Open (Royal Portrush GC, Portrush, Irlanda del Nord, 17-20 luglio), per i primi non altrimenti esenti.

Gli italiani all’l’Investec South African Open Championship

Tra gli azzurri proverà a dare seguito al suo buon momento Gregorio De Leo, approdato sul DP World Tour con la ‘carta’ conquistata alla Qualifying School di novembre (13°). Stesso discorso per Laporta, in buona classifica nelle ultime due uscite e con un bel sesto posto precedente (Nedbank Golf Challenge), mentre Pavan, abbastanza regolare con quattro top 25, deve riscattare l’inattesa uscita al taglio in Kenya. Il montepremi è di 1.500.000 dollari.

La storia del South African Open

Il torneo nato nel 1903, non ha mai abbandonato il nome originario di South African Open, ma dal 1973 gli è stato abbinato quello di uno sponsor. Dal 1997 è entrato nel calendario del circuito europeo.

A testimonianza di quanto conti per i sudafricani basta guardare l’albo d’oro dove un grande campione con Gary Player vi ha posto la firma per ben 13 volte (tra il 1956 e il 1981), record probabilmente destinato a rimanere un unicum.

Ma nella lista dei plurivincitori seguono altri grandi quali Bobby Locke con nove vittorie (dal 1935 al 1955), Sid Brews con otto (dal 1925 al 1952) ed Ernie Els con cinque (dal 1992 al 2010), affiancato dallo scozzese George Fotheringham (dal 1908 al 1914).

PGA Tour: F. Molinari e Manassero al Cognizant Classic

Seconda gara consecutiva per Francesco Molinari e Matteo Manassero sul PGA Tour, che si sposta dal Messico in Florida per il Cognizant Classic in programma dal 27 febbraio al 2 marzo al PGA National Resort (The Champion Course) di Palm Beach Gardens. Difende il titolo Austin Eckroat, 26enne di Edmond (Oklahoma), due successi entrambi nel 2024 (suo anche il World Wide Technology Championship), ma in un momento di difficoltà con quattro uscite al taglio, a fronte di due piazzamenti in top 15, nelle sei presenze in stagione.

Big ancora a riposo e solo cinque concorrenti al via tra i primi 30 del World Ranking: Billy Horschel (n. 20), l’irlandese Shane Lowry (n. 18) e tre past winner, Russell Henley (n. 17, 2014), l’austriaco Sepp Straka (n. 19, 2022) e il coreano Sungjae Im (n. 22, 2020). Nel field anche Jordan Spieth, Brian Campbell, vincitore del precedente Mexico Open, Isaiah Salinda e Ben Griffin, rispettivamente terzo e quarto, e Joel Dahmen, sesto, Brian Harman, il colombiano Nico Echevarria, l’australiano Min Woo Lee, il danese Nicolai Hojgaard e il francese Matthieu Pavon.

Tra i giocatori del DP World Tour ve ne saranno otto dei primi dieci classificati nella Race To Dubai 2024, non altrimenti esenti, che hanno ottenuto la ‘carta’:

insieme a Manassero, in campo il sudafricano Thriston Lawrence, i danesi Niklas Norgaard e Thorbjorn Olesen, l’inglese Paul Waring, lo svedese Jesper Svensson, il francese Antoine Rozner e il giapponese Rikuya Hoshino. Il montepremi è di 9.200.000 dollari dei quali 1.656.000 gratificheranno il vincitore. L’evento mette in palio anche l’ultimo posto disponibile nel field del The Players Championship (13-16 marzo, TPC Sawgrass, Ponte Vedra Beach, Florida).

I due azzurri sono entrambi alla quarta gara stagionale. Francesco Molinari, dopo le prime due in cui non ha superato il taglio, ha dato segni di ripresa in Messico dove ha disputato due buoni giri per poi accusare un calo, ma interrompendo la serie negativa. Matteo Manassero è andato sempre a premio con miglior risultato il 25° posto nel Farmers Insurance Open.

53ª edizione del torneo

Nato nel 1972 con il nome di Inverrary Classic che è stato poi abbinato a vari sponsor fino alla Honda nel 1982. Dal 1984 è divenuto Honda Classic e quest’anno ha assunto la denominazione attuale. Oltre a Eckroat, Im, Henley e a Straka, saliranno sul tee di partenza altri sei past winner: gli americani Chris Kirk (2023), Keith Mitchell (2019), Rickie Fowler (2017) e Matt Kuchar (2002), il colombiano Camilo Villegas (2010) e l’inglese Luke Donald (2006), capitano del Team Europe alla prossima Ryder Cup (26-28 settembre, Farmingdale, USA).

Solo quattro i plurivincitori, tutti con due successi: Jack Nicklaus (unica doppietta consecutiva 1977, 1978), Johnny Miller, Mark Calcavecchia e l’irlandese Padraig Harrington.

Il torneo su Discovery Plus e su Eurosport 2

Il Cognizant Classic sarà teletrasmesso in diretta da Discovery Plus e da Eurosport 2 con collegamenti ai seguenti orari: giovedì 27 febbraio e venerdì 28, dalle ore 20 alle ore 24; sabato 1 marzo e domenica 2, dalle ore 19 alle ore 24.

Francesca Fiorellini, doppio successo negli Stati Uniti

Prima vittoria di Francesca Fiorellini, che difende i colori dell’UCLA, nelle gare di College USA. L’azzurra ha esercitato un autentico dominio nel Bruin Wave Invitational, che ha concluso con 207 (69 68 70, -9) colpi, unica giocatrice capace di scendere sotto par, lasciando a ben dieci lunghezze la statunitense Tiffany Le, seconda con 217 (+1), e a undici la cinese Angela Liu, terza con 218 (+2), entrambe sue compagne di università.

Sul percorso del Valencia CC (par 72), nella città californiana da cui il circolo prende nome, doppio successo per la romana perché l’UCLA (University of California Los Angeles) ha vinto con largo margine la competizione a squadre (870, +6) davanti a Baylor University (892, +28) e a Pepperdine University (895, +31).

Hanno preso parte alla gara anche Carolina Melgrati (Arizona) e Rebecca Galasso (New Mexico), 27.e con 229 (+13), Lorena Rossettin (Rutgers), 45ª con 235 (+19), e Lucrezia Rossettin (Rutgers), 69ª con 249 (+33).

Francesca Fiorellini, ha aggiunto così un’altra perla alla sua collana di successi, tra i quali quelli nel 2023 con il Team Europe nella Junior Ryder Cup italiana e nella Junior Solheim Cup, dove è stata grande protagonista.

Dal 2 al 5 aprile parteciperà all’Augusta National Women’s Amateur, insieme alla stessa Melgrati e a Caterina Don. L’evento è chiamato anche Masters femminile perché le concorrenti disputeranno il round finale sul percorso dell’Augusta National, sede del Masters Tournament, il primo Major stagionale maschile.