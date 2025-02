Al PalaEinaudi arriva una vittoria fondamentale per la Tecnoengineering Moncalieri che batte Empoli. Trascinate da una Sammartino in forma smagliante (27 punti, 14 rimbalzi), le gialloblù guidano il match dall’inizio alla fine e nel finale resistono al rientro delle avversarie, conquistando due punti preziosissimi in chiave salvezza.

La gara

Le Lunette impongono il loro gioco sin dai primi minuti, riuscendo a penetrare la difesa avversaria grazie a un rapido giro palla e chiudono il primo parziale con quattro possessi di vantaggio (19-11). La differenza si vede soprattutto in difesa, dove la USE Rosa Scotti Empoli fatica sia a trovare soluzioni a canestro che a conquistare rimbalzi.

Nel secondo quarto Moncalieri tenta l’allungo. Sammartino è in grande spolvero, sia dal perimetro che da sotto canestro, e le ragazze di coach Terzolo si portano sul +15 mettendo pressione alle biancorosse. La risposta della squadra ospite non tarda ad arrivare: guidate da Colognesi e Vente, le toscane riducono il distacco e si arriva all’intervallo lungo sul 39-33 per le gialloblù.

In avvio di secondo tempo l’intensità della sfida aumenta, con tante occasioni da ambo le parti. Empoli si dimostra più precisa e a metà del terzo periodo e raggiunge per la prima volta le Lunette, agguantando il pareggio sul 41-41. Il sorpasso, però, non arriva: al contrario, la Tecnoengineering riprende il controllo del match. L’ottimo lavoro difensivo di Grosso e Pasero viene capitalizzato in attacco da Mitreva e Sammartino, che con una tripla porta le Lunette sul 56-45 all’inizio dell’ultimo quarto.

La sfida si riapre nella frazione finale. Qualche imprecisione di troppo in fase offensiva da parte delle Lunette permette alle biancorosse di riportarsi sotto fino a -1. A sigillare il match ci pensa ancora una volta Sammartino, che neutralizza gli attacchi delle avversarie con tre rimbalzi difensivi provvidenziali. Grosso chiude i conti conquistando un fallo nel finale e siglando l’ultimo tiro libero che vale la vittoria. Alla sirena è 64-59. Grazie a questo prestigioso successo le Lunette raggiungono la Salerno Ponteggi a quota 14 punti e si avvicinano alla zona salvezza, con il vantaggio di aver giocato una partita in meno rispetto alle altre squadre di bassa classifica.

Il prossimo appuntamento per la Tecnoengineering Moncalieri è previsto per sabato 1° marzo alle ore 19:00, quando le gialloblù scenderanno in campo alla Palestra Giordani di Milano per la sfida contro Repower Sanga Milano.

Tabellini

Tecnoengineering Moncalieri – USE Rosa Scotti Empoli 64-59



Parziali (19-11, 20-22, 17-12, 64-59)

Tecnoengineering Moncalieri: Sammartino 27, Ngamene, Cordola 5, Pasero, Corgnati, Mitreva 14, Gesuele, Nicora 3, Grosso 4, Salvini 4, Avagnina 2, Obaseki 5. All. Terzolo. Ass. Sciannimanico.

USE Rosa Scotti Empoli: Tarkovicova 1, Leghissa, Fiaschi, Colognesi 14, Ruffini 7, Ianezic 5, Castellani 12, Ndiaye 2, Casini 3, Antonini 2, Vente 13. All. Cioni.