Vittoria a punteggio pieno per l’Iveco Cus Torino Rugby Maschile

Grande vittoria per l’Iveco Cus Torino Rugby che mantiene la striscia positiva e batte 51-31 l’Isweb Avezzano Rugby nonostante un match partito in salita a causa di tre infortuni, uno dei quali già durante il riscaldamento.

Inizio scoppiettante con i XV biancoblu dei coach D’Angelo, De Carli, Bianco che partono subito molto aggressivi riuscendosi ad aggiudicare la prima meta, firmata Riccardi, dopo solo 2 minuti.

La superiorità continua per tutto il primo tempo con gli universitari che mantengono un’intensità alta in difesa e lottano con energia su ogni pallone, mettendo a segno altre quattro mete (due per Momicchioli, una per Barbi, una per Rotger) e un calcio di punizione.

Si va all’intervallo con un parziale di 32-10 per la formazione piemontese.

Il secondo tempo vede l’Isweb Avezzano Rugby cercare di recuperare ma, nonostante le quattro mete marcate, la squadra abruzzese non riesce nell’impresa. Nel mentre i cussini, determinati fino alla fine, hanno scavallato quota 50 punti grazie alla meta di Quaglia e alla doppietta di Telloni.

La partita si conclude con la vittoria per l’Iveco Cus Torino per 51-31, che conquista così 5 punti in classifica

Il direttore tecnico Lucas D’Angelo a fine match si è espresso così:

“Partita molto importante per noi per continuare la crescita della squadra, del nostro gioco complessivo e dell’aggressività dei singoli giocatori. È iniziata molto in difficoltà con tre infortuni gravi subiti, uno in riscaldamento e due ad inizio gara, che ci hanno costretto ad adattare la squadra e il piano di gioco ma siamo contenti della risposta dei ragazzi. Fare 50 punti in una partita non è semplice, siamo molto contenti del lavoro dei ragazzi sia sui palloni in nostro possesso sia sui palloni di transizione. Ora andiamo ad affrontare una settimana di pausa nel weekend ma rimaniamo concentrati sulla partita che giocheremo il 2 marzo con il Biella in casa”.

Inoltre il capitano Nicolò Quaglia ha dichiarato:

“Già con il Milano avevamo visto un cambiamento di rotta dovuto al nostro impegno e alla nostra dedizione in settimana. Oggi, dopo un primo periodo difficile, si è riconfermato il nostro miglioramento e la nostra attitudine. Abbiamo fatto un’ottima partita e sicuramente non ci fermeremo qui, continueremo a lavorare per affrontare in questo modo il campionato”.

Appuntamento il 2 marzo per il derby piemontese con il Biella all’Albonico.