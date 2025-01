Brusca battuta d’arresto per la Reale Mutua Torino che vede interrompersi la serie positiva dopo tre vittorie consecutive. Al Pala Gianni Asti, i gialloblù vengono fermati da una Sella Cento che ha dimostrato di essere in un ottimo momento di fiducia.

Se gli ospiti sono scesi in campo con le idee chiare e con il giusto atteggiamento, Torino non è riuscita a confermare la mentalità mostrata nei precedenti impegni, subendo un parziale pesante in avvio di partita senza riuscire più a rialzarsi. Il risultato finale è 71-88, non bastano i 21 punti di Ajayi.

Quintetti

Torino: Schina, Montano, Severini, Ajayi, Ladurner

Cento: Berdini, Nobile, DeVoe, Davis, Benvenuti

Polveri bagnate in avvio di gara

La Reale Mutua che fa fatica a trovare tiri ben costruiti, al contrario Cento ne approfitta e si fa guidare da Davis per condurre nei primi minuti. La fase offensiva gialloblù resta appannata per troppo tempo e coach Boniciolli è costretto a chiamare timeout sul 4-12 dopo 7 minuti di gioco. Al rientro in campo però la musica non cambia: attacco torinese sterile e Cento allunga sul 6-22 alla fine del primo quarto.

Nella seconda frazione Torino cerca nei singoli – Taylor in particolare – qualche sprazzo di reazione, ma gli ospiti continuano a produrre in modo molto organizzato, andando sotto canestro a piacimento senza che la difesa gialloblù riesca a trovare contromisure. Così il divario cresce oltre i 20 punti di scarto, con un massimo vantaggio sul 13-37 per Cento, e la strada per la Reale Mutua si fa sempre più in salita. Si prosegue così fino alla pausa lunga con la Sella sempre in controllo, avanti 26-49.

Torino rientra in campo con il giusto atteggiamento e abbozza una reazione con Ife Ajayi: il terzo quarto si apre così con un parziale di 10-2 per rientrare a -15 (36-51), costringendo coach Di Paolantonio al timeout. Gli ospiti trovano le contromisure per fermare il tentativo di recupero gialloblù e riprendono a produrre gioco in attacco per tornare sul +20 (37-57 al 26’). Cento è brava a impedire a Torino di rientrare in partita e alla fine del terzo quarto il punteggio è 44-65.

Stesso copione nel quarto finale

Torino sembra non averne per tentare una rimonta, al contrario Cento tiene alto il livello di lucidità in attacco per impedire qualsiasi tipo di parziale gialloblù, colpendo non solo con gli americani ma anche con Alessandrini e Benvenuti nel pitturato. La Sella gestisce fino al termine della gara: finisce 71-88.

Reale Mutua Torino – Sella Cento 71-88

(6-22, 20-27, 18-16, 27-23)

Reale Mutua Torino: Ife Ajayi 21 (2/8, 4/5), Kevion Taylor 13 (4/9, 1/8), Matteo Schina 9 (3/6, 1/3), Maximilian Ladurner 7 (3/6, 0/0), Fadilou Seck 7 (2/2, 0/0), Matteo Ghirlanda 6 (1/1, 0/1), Giovanni Severini 5 (1/3, 1/2), Matteo Montano 3 (0/0, 1/5), Kesmor Osatwna 0 (0/0, 0/0), Antonio Gallo 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 15 / 16 – Rimbalzi: 27 7 + 20 (Ife Ajayi 9) – Assist: 15 (Kevion Taylor 6).

Sella Cento: Gabe Devoe 18 (5/5, 2/5), Stacy Davis iv 18 (3/6, 4/6), Lorenzo Benvenuti 15 (7/12, 0/2), Carlos Delfino 12 (2/2, 2/3), Nicolas Alessandrini 9 (3/6, 0/3), Nicola Berdini 7 (2/3, 1/2), Matteo Graziani 6 (0/1, 2/2), Nicolas Tanfoglio 3 (0/0, 1/1), Vittorio Nobile 0 (0/2, 0/2), Massimiliano Moretti 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 8 / 11 – Rimbalzi: 37 10 + 27 (Lorenzo Benvenuti, Carlos Delfino 8) – Assist: 19 (Nicola Berdini 9).

Ufficio Stampa Basket Torino