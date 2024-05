Il mese di Maggio 2024 ha segnato l’uscita sulla piattaforma streaming di Amazon, ovvero Prime Video, della serie tv ispirata alla saga videoludica di Fallout. La storia riprende a grandi linee quella che potremmo definire “lore”, o trama di background, del mondo futuristico e post apocalittico inventato dagli sviluppatori di Bethesda. Questa serie al momento sta riscuotendo un notevole successo, e non solo tra gli appassionati del settore.

Fallout è un prodotto su cui Amazon punta notevolmente, in modo da confermarsi tra le aziende leader del settore streaming. Dopo i buoni risultati ottenuti dalla produzione della serie tv basata sul mondo del Signore degli Anelli, saga di romanzi di Tolkien e serie cinematografica di Peter jackson, Amazon cerca di bissare il successo con questa nuova serie.

Amazon scommette sulle serie di successo

Fallout è il secondo prodotto audiovisivo proveniente da un fenomeno di successo, in questo caso videoludico, su cui Amazon ha deciso di scommettere. Così come su un qualsiasi casino online, i dirigenti di Prime Video, che fanno capo al magnate Jeff Bezos, hanno deciso di investire su un prodotto audiovisivo che può contare su una grande fan base.

Si conferma dunque la linea strategica del colosso dell’ecommerce, dopo il successo de “Gli anelli del potere”. Senza alcuna remora su critiche di alcun tipo, Prime Video decise nel 2022 di regalare ai fan della saga de “Il signore degli Anelli, una serie che affrontava tutte le vicissitudini che non sono mai state ben esplorate sia nei film di Jackson, ben 6, che nei videogiochi. Amazon sta già lavorando per offrire al pubblico una nuova stagione, e intanto lascia che Fallout riscuota lo stesso successo, se non addirittura maggiore.

Fallout: successo meritato o pilotato?

Naturalmente quando si parla di un prodotto audiovisivo che prende a piene mani da una saga di successo, si crea sempre un po’ di dibattito sulla reale riuscita dell’operazione. In molti credono che basti utilizzare il nome di una saga, o brand, di successo per riscuotere applausi e consensi dal pubblico.

In realtà la situazione è ben diversa, soprattutto quando si toccano prodotti che il pubblico, o almeno una parte in particolare, già adora. Come ad esempio è successo con la serie tv di The Witcher, prodotta da Netflix. In questo caso il pubblico, all’inizio contento per la realizzazione di una serie tv su una serie videoludica molto amata, ha pian piano abbandonato l’entusiasmo a discapito di malumori e critiche.

Il reparto che è stato maggiormente criticato è stato quello della sceneggiatura. Infatti anche Henry Cavill, protagonista della serie tv e grande amante del videogioco, ha duramente disapprovato il lavoro degli sceneggiatori, additati come superficiali e che non apprezzavano realmente la saga videoludica.

Per ora è successo

Da quando Fallout è stato reso disponibile per la visione di tutto il pubblico di Prime Video, ha riscosso un’enorme successo. Si parla di 65 milioni di spettatori in appena 16 giorni; anche i vinile della colonna sonora sono esauritu. Una cifra notevole per un prodotto che molti avrebbero definito per un pubblico di nicchia.

Al momento sono disponibili 8 episodi per la prima stagione, i quali fanno ben capire che Prime sia al lavoro sulla seconda. Intanto per i possessori di Amazon Games è stato reso disponibile gratuitamente il terzo capitolo di Fallout da poter giocare.