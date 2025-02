La parità di genere nella scienza è cruciale per costruire un futuro migliore per tutti, tuttavia le donne e le ragazze continuano ad affrontare barriere e ostacoli nel perseguire la carriera scientifica.

Lo ricorda l’Onu, che dieci anni fa ha istitutito per l’11 febbraio la Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza ( International Day of Women and Girls in Science, IDWGS). Chiudere il gender gap nella scienza richiede la rottura degli stereotipi, ricorda l’Onu nel comunicato sulla giornata, la promozione di modelli per ispirare le ragazze, il supporto al loro avanzamento con programmi mirati, e la creazione di ambienti inclusivi con policy e azioni che promuovano l’inclusione, la diversità e l’equità.

L’Istituto Superiore di Sanità da anni cerca di fare la sua parte, e al suo interno la ricerca è sempre di più declinata ‘al femminile’. A livello assoluto il 68% del personale dell’Iss è donna, e la proporzione è mantenuta se si tiene conto solo di chi fa ricerca. Sono donne il 62% dei dirigenti di ricerca, il 66% dei primi ricercatori, il 77% dei ricercatori, e sono dieci le donne fra chi dirige i 26 centri e dipartimenti dell’Iss.

Nel coso delle 3 edizioni del Bando Ricerca Indipendente ad oggi effettuate sono state presentate 349 proposte, di cui il 72% da ricercatrici; di queste ne sono state finanziate 53, 36 delle quali (68%) presentato da ricercatrici. La percentuale di ricercatrici responsabili di proposte di ricerca diventa più importante nell’ambito del bando il Bando Giovani Ricercatori riservato al personale ISS con meno di 40 anni e finanziato con il 5×1000. Nelle 5 edizioni pubblicate (2020-2024), l’83% delle proposte presentate e l’86% di quelle finanziate vedono come “Principal Investigator” una giovane ricercatrice ISS.

In occasione della giornata quest’anno l’Istituto ‘apre le sue porte’ alle ragazze, attraverso alcuni video che verranno diffusi sui social nel corso della giornata che vedono insieme ricercatrici ‘senior’ insieme ad alcune delle giovani che lavorano nei nostri laboratori. Attraverso le parole di chi ogni giorno fa scienza tra le nostre mura speriamo di ispirare sempre più ragazze a intraprendere la carriera scientifica, per diventare un tassello importante nel miglioramento della salute pubblica, da sempre la principale ‘vocazione’ dell’Istituto.

