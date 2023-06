Prevenzione LILT

Sabato 10 giugno, in Piazza Castello a Torino, si terrà un importante evento organizzato da LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, in collaborazione con l’Esercito Italiano e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino. Con il motto “L’Unione fa la Forza”, questa iniziativa mira a promuovere la prevenzione oncologica e a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di uno stile di vita sano.

Dalle 10 alle 18, i cittadini avranno la possibilità di sottoporsi gratuitamente a visite specialistiche presso gli ambulatori allestiti nelle tende da campo fornite dall’Esercito. Saranno presenti numerosi specialisti, tra cui pneumologi, dermatologi, senologi, otorinolaringoiatri, fisiatri e fisioterapisti, psicologi e biologi nutrizionisti.

Questo ampio ventaglio di professionisti permetterà di coprire diverse aree di interesse e fornire consulenze specifiche per la prevenzione e la cura dei tumori.

Per poter usufruire dei servizi non occorre la prenotazione, basterà presentarsi il giorno stesso, presso i punti di registrazione per le varie specialità.