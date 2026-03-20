Cherasco città cardio-protetta: prevenzione e sicurezza al servizio della comunità

Proteggere una città significa, innanzitutto, prendersi cura della salute di chi la abita e la frequenta. In quest’ottica, la prevenzione delle problematiche cardiache rappresenta una sfida di civiltà che il Comune di Cherasco ha colto con determinazione, investendo in una rete capillare di soccorso rapido. L’arresto cardiaco improvviso è un’emergenza che non avvisa, e in quegli istanti il tempo è il fattore più prezioso: ogni minuto che passa senza intervento riduce drasticamente le possibilità di sopravvivenza.

È per questo che l’impegno dell’Amministrazione non si ferma alla sola installazione tecnica degli apparecchi, ma punta a creare una vera cultura della protezione. Conoscere l’esatta ubicazione dei Defibrillatori Automatici Esterni (DAE) sul territorio è un dovere civico che trasforma ogni cittadino in un potenziale soccorritore, capace di attivare la catena della sopravvivenza in attesa dell’arrivo del 118. Una città sicura è una città dove ognuno sa dove trovare l’aiuto necessario nel momento del bisogno.

Il percorso di cardio-protezione di Cherasco ha radici profonde. Il primo fondamentale tassello è stato posizionato nel novembre del 2019, con l’installazione del defibrillatore presso la Torre Civica (via Vittorio Emanuele II, 79), nel cuore pulsante del centro storico.

Da quel momento, la rete è stata costantemente integrata con nuovi punti di emergenza, presidiando luoghi di grande passaggio e le aree più sensibili delle frazioni:

Frazione Roreto – Via Rimembranze presso Bar Bocciofila

presso Bar Bocciofila Frazione Roreto – Via Conti Petitti presso Asilo Privato

presso Asilo Privato Frazione Roreto – via Gandolfino presso Palestra Comunale

presso Palestra Comunale Cherasco Capoluogo – Piazza Giovanni Paolo II presso Palestra Comunale

presso Palestra Comunale Cherasco Capoluogo – via Vittorio Emanuele II presso Torre Civica

Oltre a questi comunali, ce ne sono alcuni installati grazie alle società sportive, ai circoli locali e a ditte private:

Frazione Roreto – Malabaila presso campo Arcieri

presso campo Arcieri Frazione Roreto – Via Piave presso studio Odontoiatrico

presso studio Odontoiatrico Frazione Cappellazzo – Via Della Chiesa presso il circolo Acli

presso il circolo Acli Frazione Cappellazzo – Via Del Lavoro presso ditta TRITOGOM

presso ditta TRITOGOM Frazione Veglia – Veglia presso la Polisportiva

L’assessore Agnese Dogliani

«Garantire la presenza di questi apparecchi salvavita significa dare una risposta concreta e immediata a un’emergenza medica che può colpire chiunque. Il nostro obiettivo è continuare a mappare e potenziare questa rete, affinché non ci siano zone scoperte e affinché ogni cittadino si senta protetto. Invitiamo tutta la popolazione a familiarizzare con queste postazioni: sapere dove si trova il DAE più vicino è il primo passo per salvare una vita».

I defibrillatori che sono all’esterno sono alloggiati in teche protette e facilmente accessibili. Sono previsti incontri di formazione per l’utilizzo di questi defibrillatori. In caso di emergenza, la prima azione resta sempre la chiamata immediata ai numeri di soccorso (112/118).