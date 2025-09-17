La CROSS di Torino insignita dell’attestazione di pubblica benemerenza di Protezione Civile

La Regione Piemonte esprime grande soddisfazione per il conferimento dell’attestazione di pubblica benemerenza di Protezione civile alla Centrale Remota Operazioni di Soccorso Sanitario (CROSS) di Torino, insieme a quella di Pistoia-Empoli.

La notizia è stata comunicata dal Capo Dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano, a seguito della delibera dello scorso 8 settembre della Commissione permanente benemerenze. Il riconoscimento, disposto con decreto ministeriale in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, verrà consegnato il prossimo 11 ottobre a Roma nell’ambito della Settimana nazionale della Protezione civile (4-13 ottobre), alla presenza dell’assessore regionale Marco Gabusi.

La motivazione del conferimento sottolinea il ruolo fondamentale della CROSS di Torino all’interno del Servizio nazionale della Protezione civile quale esempio di sinergia operativa e istituzionale a favore delle popolazioni colpite da eventi emergenziali, sia in Italia che all’estero.

La struttura piemontese di Azienda Zero ha messo a disposizione le proprie elevate capacità operative anche in occasione delle più recenti evacuazioni sanitarie (MedEvac) da scenari bellici internazionali.

«Siamo orgogliosi di questo riconoscimento – dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’assessore alla Protezione Civile Marco Gabusi e l’assessore alla Sanità Federico Riboldi – che premia l’impegno e la professionalità di un’eccellenza piemontese, punto di riferimento a livello nazionale e internazionale. Un ringraziamento speciale va al coordinatore della CROSS di Torino dottor Ciriaco Persichilli e a tutte le volontarie e volontari che ogni giorno mettono a disposizione tempo, energie e competenze al servizio della collettività. Questo risultato è motivo di orgoglio per tutta la Regione Piemonte».

«Un riconoscimento nazionale di cui siamo orgogliosi – commenta Ciriaco Persichilli – Ho avuto l’onore di far parte di un sistema nazionale che, grazie al contributo di tutti, è riuscito a portare un aiuto concreto alla popolazione nei momenti di necessità. Si tratta di un sistema che funziona da anni, che è cresciuto, si è migliorato e continua a evolversi. Ma questo è possibile solo grazie a ciò che è stato ricordato anche oggi: la sinergia. Sono orgoglioso di aver lavorato con tante persone che mi hanno sempre dato una mano. La Centrale operativa di Torino lavora costantemente in sinergia e in coordinamento, sia con il personale presente fisicamente, sia con chi, pur non essendo sul posto, ha comunque la volontà e la disponibilità di collaborare. Il nostro lavoro è questo: esserci sempre. Se il nostro impegno può contribuire anche a livelli superiori, noi siamo pronti e disponibili, ovviamente nel rispetto delle indicazioni e delle direttive che ci vengono date».