“Proteggi il domani”: il rap per la prevenzione dell’Hpv, fatto dai ragazzi per promuovere la vaccinazione

Un adolescente che rischia di perdere la madre a causa di un tumore da Hpv. Il racconto si sviluppa lungo un percorso emotivo, che unisce il dolore dell’esperienza alla speranza offerta dalla prevenzione. Il messaggio finale è chiaro: vaccinarsi può salvare la vita.

È questo il senso del brano rap “Proteggi il domani”, che affronta il tema della prevenzione vaccinale contro il Papillomavirus umano (Hpv) attraverso una narrazione toccante e autentica realizzato da studenti e studentesse di scuole delle Regioni Puglia, Basilicata, Calabria e Piemonte, sotto la guida di un pool di professionisti che li ha accompagnati nel percorso creativo.

Il progetto è nato all’interno del programma europeo Perch (PartnERrship to Contrast HPV), coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità. L’Istituto lancia oggi ufficialmente il nuovo brano, diffuso attraverso i propri canali social in occasione della Settimana Europea dell’Immunizzazione (27 aprile – 3 maggio).

Il brano “Proteggi il domani”

Verrà promosso anche dalla Commissione Europea e rappresenta un esempio di comunicazione creativa e partecipativa per promuovere la vaccinazione tra i giovani. Il brano sarà inoltre utilizzato come strumento di comunicazione nei progetti futuri di sensibilizzazione e promozione delle vaccinazioni, curati dall’Iss.

A complemento della campagna di comunicazione, il progetto Perch ha promosso una sperimentazione pilota in tre regioni italiane – Calabria, Campania e Puglia – per introdurre la vaccinazione anti-HPV direttamente nelle scuole. “La scuola può diventare il fulcro di una strategia di prevenzione integrata e sostenibile – spiega Raffaella Bucciardini, Iss – coordinatrice del progetto Perch-. Ha una funzione educativa e un contatto diretto con studenti, famiglie e insegnanti che la rendono un attore chiave nella promozione e la prevenzione della salute.”

L’obiettivo è quello fissato a livello europeo: raggiungere almeno il 90% di copertura vaccinale entro il 2030, soglia fondamentale per prevenire in modo efficace i tumori correlati all’infezione da HPV. Un traguardo ancora lontano per l’Italia: secondo gli ultimi dati disponibili del Ministero della Salute nessuna regione italiana ha raggiunto il 90% di copertura vaccinale e permane una forte eterogeneità regionale con alcune regioni che non raggiungono il 40%, mentre le coperture nelle scuole che hanno introdotto la vaccinazione sono sensibilmente più alte.

I risultati completi del progetto verranno presentati il 12 – 13 giugno 2025 a Roma in occasione di un convegno internazionale organizzato nella sede dell’Iss.

Scuole partecipanti al progetto PERCH per la parte riguardante la CANZONE RAP:

Istituto IC “E. Bianco” MONTALTO UFFUGO – COSENZA-Calabria

Istituto Istruzione Secondaria Superiore “ Egidio Lanoce – Maglie LECCE-Puglia

Istituto Einstein-De Lorenzo – Potenza-Basilicata

Liceo Scientifico Statale Alessandro Antonelli-Novara-Piemonte

Istituto Superiore di Sanità