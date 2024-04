Empire Of The Sun escono con il nuovo singolo “Changes”

Gli Empire of the Sun, l’iconico duo della musica alternative-elettronica composto da Emperor Steele e Lord Littlemore, sono pronti a conquistare nuovamente il pubblico con il loro nuovo singolo, “Changes”, in tutte le radio italiane dal 12 aprile. L’attesissimo brano è una rinascita trionfale dopo quasi otto anni dal loro ultimo LP.

“Changes” inaugura un nuovo capitolo per gli Empire of the Sun, incarnando il loro grande impegno nella creazione di mondi sonori eterei in grado di far presa sul pubblico a un livello profondo. Con i loro beat pulsanti e le loro melodie contagiose, gli Empire of the Sun preannunciano con questo singolo un’evoluzione sonora, pur rimanendo fedeli allo stile che da sempre li contraddistingue.

Emperor Steele e Lord Littlemore continuano il loro viaggio musicale creando mondi e regni, senza rinunciare alla loro innegabile capacità di intrecciare musica ed estetica visiva alla loro narrazione.

Come spiega Lord Littlemore: “I cambiamenti rappresentano le sabbie mutevoli del tempo, gli imperi sorgono e cadono ma il sole continuerà a splendere. Entrate ancora una volta nel mondo che abbiamo creato, addentratevi di più all’interno di esso e sarete ricompensati con la sua storia in continua espansione, ognuno è invitato a prendere parte alla nuova era”.

A proposito della genesi di “Changes”: “Changes è stato un brano di svolta per noi. È stato il momento di chiarezza in cui è diventato evidente che eravamo in un nuovo capitolo musicale, in un momento di rinascita, nella prossima pagina della storia dell’Impero”, spiega Emperor Steele.

Il video di accompagnamento, diretto dall’acclamato regista Michael Maxxis, è un viaggio coinvolgente in mondi surreali. Maxxis, noto per la sua narrazione evocativa e per l’estetica visiva di grande impatto, ha collaborato a stretto contatto con la band per creare una narrazione in grado di esplorare il potere dell’immaginazione e la ricerca della scoperta di sé. Girato tra i paesaggi mozzafiato della Tailandia, il videoclip degli Empire of the Sun e Michael Maxxis invita il pubblico a imbarcarsi in un’odissea cinematografica di grande impatto visivo, che catturerà ed entusiasmerà gli spettatori con il suo fascino ultraterreno. Changes è solo l’inizio.

Gli Empire of the Sun sono partiti dall’Australia e hanno conquistato il mondo con la loro musica, vendendo oltre 5 milioni e mezzo di album in tutto il globo e accumulando oltre 7 miliardi e mezzo di stream totali. I loro singoli “Walking On A Dream”, “We Are The People” e “Alive” hanno segnato in maniera indelebile la cultura pop, facendo del duo un gruppo pionieristico e all’avanguardia. In Italia tutti e tre i singoli hanno raggiunto la top5 dei brani più trasmessi dai network, che tutt’ora a distanza di molti anni continuano a trasmettere la musica degli Empire of the Sun.