John Zorn al Torino Jazz Festival & Jazz is Dead

Svelata la terza delle tre anteprime di Jazz is Dead! 2024. Alle ore 21 del 28 aprile, all’Auditorium Giovanni Agnelli, Lingotto, una coproduzione TJF – Jazz is Dead! John Zorn – New Masada Quartet. Compositore, musicista e produttore, Zorn è un’istituzione della musica americana che dal jazz all’improvvisazione radicale, dal punk hardcore al doom metal, dal klezmer al lounge, alla classica contemporanea, ha dato vita a una produzione imponente e controversa, difficilmente assimilabile in categorie accademiche.

Il suo più recente ensemble è il New Masada Quartet, che vede la stretta unione di altri virtuosi affini per intenti artistici. Il talento emergente della chitarrista Julian Lage, dallo stile caldo ma intricato, il basso di Jorge Roeder e il veterano di mille imprese sonore Kenny Wollesen, con Zorn da oltre trent’anni, contribuiscono a portare l’esplosiva performance dei New Masada a un nuovo livello artistico ed emotivo. Nelle parole di Zorn essa è brulicante di interazioni «telepatiche».

“È stato bello ricevere una telefonata dal direttore artistico del Torino Jazz festival e sentirsi proporre l’idea di produrre una data insieme. Riconoscimento, affermazione, collaborazione, l’idea di lavorare congiunti per portare John Zorn a Torino è stata un notizia esplosiva, così come il nome che porteremo sul palco dell’Auditorium Agnelli. 1.200 posti, con il sorriso sulle labbra che da sempre ci contraddistingue, ci ritroviamo su un palco internazionale, ora si fa sul serio.” Alessandro Gambo, direttore artistico Jazz is Dead! festival

L’anteprima del 28 aprile è preceduta da altri due appuntamenti che accompagnano verso il festival: il 6 e l’8 aprile a Torino e Milano con Suzanne Ciani che arriva in Italia in esclusiva per Jazz is Dead. Oltre alla data di Torino, in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema, la pioniera dei sintetizzatori sarà protagonista anche a Milano per la rassegna Inner_Spaces, realizzata dalla Fondazione Culturale San Fedele. Suzanne Ciani si esibirà in ciascuna delle due città proponendo una performance apposita e originale.

24-25-26 maggio sono invece i giorni torinesi consecutivi della settima edizione di Jazz is Dead! festival durante i quali si esibiranno la maggior parte degli artisti in cartellone tra i quali già spiccano William Basinski, Ruins Zu, Massimo Silverio e Nu Jazz.