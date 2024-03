Giochi di carte, una tradizione che accompagna la cultura italiana

C’è un’intima connessione tra questi giochi e la cultura del Bel Paese. Vediamo più da vicino come la cultura del gioco di carte si interseca con la cultura italiana e viene tramandata dai grandi ai piccini.

I giochi di carte, una storia tutta italiana

I giochi di carte non rappresentano solo un passatempo ma un vero e proprio vaso di pandora nel quale sono conservate tradizioni tramandate di generazione in generazione. Questo perché il gioco di carte è capace di creare comunità e condivisione.

La Briscola, la Scopa, Il Tressette, il Burraco ed il Sette e mezzo, sono solo alcuni dei più importanti giochi che si tramandano nello stivale da grandi a piccini. L’attuale storia italiana dei giochi di carte riflette i trends globali.

La percentuale di giocatori è abbastanza variabile e cambia in base alle aree geografiche, all’età ed al reddito. Sicuramente giochi come la scopa o la briscola sono i preferiti di una fascia d’età più anziana. I giovani amano e preferiscono i giochi che oggi vanno più di moda, come il poker, il blackjack e tutte le loro varianti più comuni.

Giochi di carte online: la svolta della tradizione

La tecnologia ci ha dato modo di riscoprire vecchie ed antiche tradizioni nella loro variabile virtuale. Oggi basta una semplice connessione ad internet per riassaporare la bellezza di giochi antichi, di quelli che hanno letteralmente costruito la nostra cultura.

Proprio il gioco online ha rivoluzionato le abitudini dei giocatori, determinando una crescita costante anche dal punto di vista economico. Dal 2017 infatti l’importo scommesso online è aumentato in maniera esponenziale, raggiungendo un picco di oltre 73 miliardi di euro. Oggi esistono diversi provider che offrono la possibilità di giocare online a giochi di carte ma è sempre bene scegliere tra i migliori casino.

Il gioco online ha apportato delle vere e proprie modifiche nelle abitudini degli italiani ma i giochi di carte continuano a riscuotere successo tra gli amanti dell’intrattenimento. Si può dire che gli italiani siano particolarmente legati ai propri giochi e ne hanno fatto una tradizione nazionale senza tempo.

La scopa e la briscola: il tesoro nazionale

Scopa e Briscola rappresentano un tesoro nazionale. Le loro origini sono antichissime e benché non sia possibile stabilire una data precisa, si suppone che la loro nascita risalga al XV secolo, durante il periodo rinascimentale.

La storia di questi giochi, come scritto in precedenza, ha i tratti comunitari della condivisione. Si suppone infatti che le prime volte si siano giocati nelle taverne ed in luoghi di ritrovo pubblici, dove le persone si riunivano per giocare a questa forma di intrattenimento che si esplicava con il gioco di carte.

Queste due tipologie di gioco sono proprio della tradizione italiana al punto che la loro popolarità ha portato anche ad adattamenti regionali, con regole e variazioni diverse. Il gioco di base resta lo stesso ma ogni regione lo ha personalizzato con varianti che ne accrescono la particolarità e la bellezza.

Burraco e Scala Quaranta: i giochi italiani di carte francesi

Oltre ai giochi con le classiche carte napoletane, gli italiani amano anche dilettarsi con le carte da gioco francesi. Tra i giochi più scelti sicuramente il burraco e scala quaranta. Il Burraco ha origini piemontesi, probabilmente del XX secolo.

Un gioco che ha trovato spazio soprattutto nelle sfere sociali privati e nelle famiglie ma anche in molti circoli elitari che organizzano tornei. Il termine deriva dalla parola italiana buco che si riferisce alla strategia di creare sequenze di carte con dei buchi che possono essere riempite in seguito.

Scala Quaranta è un gioco relativamente più giovane, fa riferimento al fatto che bisogna raggiungere un minimo di 40 punti prima di poter davvero iniziare il gioco. Le origini di questo gioco non sono comunque del tutto chiare, ma quello che è certo è che ha guadagnato popolarità alla fine del XIX secolo e gli inizi del XX come una evoluzione dello Scopone.

Possiamo trarre le conclusioni riassumendo quanto riportato nell’articolo che in Italia i giochi di carte rappresentano una parte del bagaglio culturale. Non solo, il gioco riesce a tenere insieme passato e futuro perché si tramanda di generazione in generazione.

Per questo i giochi di carte son più un fatto culturale che di divertimento e basta. Oggi, per far fronte all’evoluzione tecnologica, è ovviamente possibile giocare anche online. Questi grandi classici resistono al passare del tempo grazie alla loro versatilità ed adattabilità e la loro crescita è enfatizzata dalle statistiche e dalla crescita economica dei giochi di carte. Questo ha reso l’Italia uno dei paesi più avanti in questo campo di intrattenimento.