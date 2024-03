Tindaro Granata al Teatro Bertagnolio di Chiaverano

Sabato 23 marzo al Teatro Bertagnolio di Chiaverano alle ore 21 sarà infatti ospite della stagione il grande attore, autore e direttore artistico Tindaro Granata con il suo spettacolo ormai storico Antropolaroid, produzione 2011 Proxima Res, vincitore del Premio della giuria popolare della Borsa Teatrale Anna Pancirolli, Premio ANCT dell’Associazione Nazionale dei Critici nel 2011 come “miglior spettacolo d’innovazione” e il premio FERSEN alla regia e drammaturgia italiana contemporanea.

In seguito Tindaro Granata riceve numerosi altri premi come attore emergente, per la drammaturgia di impegno civile, e con “Geppetto e Geppetto” il premio UBU nel 2016 come “Miglior novità o progetto drammaturgico”, il premio Hystrio Twister 2017 come “Miglior spettacolo dell’anno”, per essere riconosciuto oggi come uno dei più attivi e talentuosi attori italiani, dal 2021 anche direttore del Teatro Greco di Tindari, in Sicilia, sua terra natia.

Antropolaroid è lo spettacolo sulla storia della sua famiglia, messo in scena con un’originale rielaborazione dell’antica tecnica del “cunto siciliano”, ovvero il racconto di tante storie, spesso vere e quasi sempre romanzate, un codice etico che veniva tramandato oralmente, raccontando storie di persone comuni, nelle quali tutti potevano rispecchiarsi e potevano imparare a conoscere l’animo umano. Uno spettacolo popolare, che affronta vari temi: il senso della giustizia, della solidarietà, la lotta per l’amore, la lotta per la libertà.

Scrive l’autore: sapevo che – Antopolaroid – sarebbe stato un “racconto”, un “cuntu” dicevano i miei bisnonni, che mi avrebbe accompagnato per sempre, così come loro erano stati accompagnati dalle quelle storie che mi avevano raccontato nelle sere della mia infanzia. E ancora: che il Teatro, quest’arte sacrificata in tempi bui, sia il luogo santo per passare esperienza e accendere speranza.

Spettacolo in abbonamento, con biglietto intero a 12 € e ridotto a 9 € per gli under 18, studenti universitari, e tesserati Legambiente. Ingresso consentito con carta docente, prevendite presso La Galleria del Libro di via Palestro a Ivrea e prenotazioni sempre consigliate ai numeri di telefono 338.7625380 – 347.9731968, scrivendo a morenicafestival@gmail.com, oppure vendita diretta in teatro a partire dalle ore 20,30.