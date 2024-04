“Surrealismo capitalista” chiude la stagione di Casa Fools

Torino, aprile 2024 – Volge al termine Lympha con l’ultimo spettacolo in cartellone, “Surrealismo capitalista” del collettivo Baladam B-Side in programma venerdì 3 e sabato 4 maggio a Casa Fools (ore 21).

Camilla Violante Scheller, Giacomo Tamburini e Antonio “Tony” Baladam stabiliscono un dialogo frontale con il pubblico nel quale interrogano i rapporti sociali contemporanei, segnati dalla disumanizzazione e monetizzazione del modello capitalistico. Senza bisogno di fuochi d’artificio, “Surrealismo Capitalista” fa a pezzi il mondo che abitiamo con la sola forza della parola.

I tre attori sulla scena fanno e dicono cose in onore del grande Dio del Capitale, giocando con il linguaggio in modo funambolico, disseminando trabocchetti teatrali e verbali con cui smascherare le nostre consuetudini. Come recita la motivazione del Premio Scenario, “’Surrealismo Capitalista’ è una sorta di vademecum, offerto in modo apparentemente scanzonato, a chi potrebbe soffrire di capitalismo senza esserne consapevole”.

Volge al termine una stagione ricca di riconoscimenti e traguardi per il Teatro Vanchiglia. Dopo il successo degli spettacoli scelti insieme al pubblico, la compagnia dei Fools è già all’opera con le novità in programma per il prossimo anno. Fissata la data per la seconda edizione del Festival delle Arti Popolari che allunga il programma su due giornate e riempirà Vanchiglia di teatro, arte e bellezza il 28 e 29 settembre 2024.

Tutto pronto anche per l’approdo a Cuorgnè: i Fools e Sm@rt Opera hanno vinto il bando per la gestione triennale del Teatro Pinelli, teatro all’italiana del XVII secolo chiuso dal 1983 e che riaprirà finalmente le porte attraverso il progetto culturale e artistico proposto dalle due compagnie che ha premiato il modello teatrale Casa Fools, esportato in provincia.

Per la stagione 2024 Casa Fools ha aderito a “Teatri Aperti Torino”, progetto in collaborazione con sei spazi e sei compagnie torinesi che si occupano di teatro contemporaneo: Bellarte, Cubo Teatro, San Pietro in Vincoli Zona Teatro, Spazio Kairos, Cineteatro Baretti e Casa Fools. Obiettivo è la promozione congiunta del teatro contemporaneo in città attraverso sinergie artistiche e produttive e circuitazione dei pubblici, contribuendo in modo congiunto allo sviluppo dell’identità culturale della città di Torino.

“Lympha” la stagione 2023/2024 di Casa Fools ha ricevuto il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Linee guida per progetti nell’ ambito della cultura contemporanea” e il contributo della Fondazione CRT nell’ambito del bando “Note e Sipari”.