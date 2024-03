“Lazarus Band vs The Hands of Orlac” al Cinema Massimo

Il Museo Nazionale del Cinema, in collaborazione con TUM Torino, presenta “Lazarus Band vs The Hands of Orlac”. La proiezione straordinaria del restauro di “The Hands of Orlac” (Robert Wiene, 1924), accompagnata dal vivo dai musicisti della band di Lazarus, venerdì 15 marzo 2024, h 21:00 al Cinema Massimo.

Il Museo Nazionale del Cinema – in collaborazione con TUM Torino – presenta la proiezione straordinaria del restauro di The Hands of Orlac (Robert Wiene, 1924) accompagnata dal vivo dai musicisti della Lazarus Band, lo spettacolo di Valter Malosti che ha registrato durante la stagione teatrale 2022/23 grandissimo successo e riscontro da parte di pubblico e critica. La messinscena italiana dell’opera-rock di David Bowie ed Enda Walsh è stata infatti uno dei maggiori successi teatrali del 2023 e ha conquistato un premio UBU per il miglior progetto sonoro di GUP Alcaro. Si ringrazia Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale.

In attesa di una nuova tournée dello spettacolo nel 2025, i musicisti si sono dedicati alla composizione di una partitura originale per uno dei film più importanti di Robert Wiene (il regista di Caligari) che, proprio con quest’opera, chiude idealmente la grande stagione dell’espressionismo tedesco.

La Lazarus Band è una all-star band che include Laura Agnusdei, Jacopo Battaglia, Ramon Moro, Amedeo Perri, Stefano Pilia, Giacomo Rossetti e Paolo Spaccamonti, tutti musicisti fondamentali del patrimonio contemporaneo italiano, che hanno solcato i palchi italiani e internazionali in solo e con le tante collaborazioni musicali tra le quali Afterhours, Zu, Iosonouncane, Julie’s Haircut, Ardecore, Massimo Volume, In Zaire…

Diversi anche i progetti teatrali che hanno visto questi artisti coinvolti, ad esempio Jacopo Battaglia con Romeo Castellucci della compagnia teatrale Societas Raffaello Sanzio per Vexilla Regis Prodeunt Inferni, Paolo Spaccamonti che ha composto le musiche per gli spettacoli Ifigenia & Oreste e Sei Personaggi in cerca d’autore, diretti da Valerio Binasco e prodotti dal Teatro Stabile di Torino e Nottuari di Fabio Condemi, tratto dai racconti di Thomas Ligotti e prodotto dal Teatro Nazionale di Roma; Stefano Pilia che ha partecipato spesso alla realizzazione del suono per produzioni teatrali, reading, film, installazioni e video arte collaborando con artisti tra i quali Gianluigi Toccafondo, Edoardo Gabbriellini, Wu Ming, Emidio Clementi…