Anteprima Floreal alla Palazzina di Caccia di Stupinigi

Per il terzo anno consecutivo Anteprima Floreal rivestirà di colori sgargianti e profumi intensi la magnifica Palazzina di Caccia di Stupinigi, settecentesca residenza Sabauda, Patrimonio Unesco a pochi passi da Torino.

La manifestazione, organizzata da Orticola del Piemonte, si terrà per la prima volta nell’arco di tre giorni: venerdì 5 (dalle 13 alle 19) sabato 6 e domenica 7 aprile (dalle 9.30 alle 19 entrambi i giorni).

Ad animare la Palazzina, in un tripudio di fiori e piante per accogliere la Primavera e le sue eccellenze naturali, saranno alcuni dei migliori florovivaisti italiani selezionati all’interno della Guida ai Vivai d’Italia. A loro si aggiungeranno alcune interessanti realtà artigiane di arredo da giardino, per un totale complessivo di circa 40 espositori: una vera e propria “Anteprima”, quindi, in vista delle manifestazioni FLOR, che si terrà a maggio a Torino, e FLOReal che si terrà nuovamente alla Palazzina di Caccia di Stupinigi nel mese di ottobre.

La tre giorni floreale di Anteprima FLOReal si immergerà in un turbinio di rose, orchidee, ortensie bonsai, cactus, piante acquatiche e da frutto, perenni, graminacee ornamentali e carnivore, camelie, verbene e petunie. Spazio anche a piante aromatiche e peperoncini, piante insolite e tropicali, arbusti australiani e aceri giapponesi, Kokedama e Tillandsie, e molto altro ancora.

Non solo piante ma anche diverse proposte di arredi da giardino: dalle sculture in acciaio corten alle ceramiche, dalle serre per l’orto a oggetti di terracotta fatti a mano con argilla, galestro e antigeliva.

Una vera e propria Festa della Natura e della bellezza aperta a tutti: ai “flower lovers” compulsivi che non perdono occasione per invadere il proprio appartamento, giardino o balcone con piante e fiori di ogni tipo e ai “cacciatori” di rare chicche floreali sconosciute al grande pubblico. Agli amanti della Natura, che si rilassano a passeggiare immersi nel verde e ai semplici curiosi che in occasione di Anteprima FLOReal potrebbero scoprire di avere un inaspettato pollice verde.

La tre giorni di Anteprima FLOReal vivrà anche di cultura e formazione del verde con Flor Academy, un programma di incontri, laboratori e dibattiti a tema green in compagnia di alcuni dei principali vivaisti presenti alla manifestazione, per conoscere più da vicino segreti e curiosità su fiori e piante e promuovere una cultura del verde.

Anteprima FloREAL avrà anche un importante appuntamento solidale, che aprirà ufficialmente la manifestazione: la sera precedente l’inaugurazione, giovedì 4 aprile a partire dalle 19.30, la Palazzina di Caccia di Stupinigi ospiterà Degustando, lo street-food gastronomico alla presenza di 10 Chef che prepareranno altrettanti piatti gourmet, accompagnati dai grandi vini del territorio. L’intero ricavato della serata di Degustando sarà devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, per sostenere le attività di cura dell’Istituto di Candiolo – IRCCS.A fare da cornice alla serata di Degustando sarà un allestimento floreale a cura di FLOR, realizzato da Muriel Tegoli e Filippo Alossa.