AltroDomani porta le migliori HITS di BRODWAY in scena

Per l’11° spettacolo di Natale di AltroDomani, associazione impegnata nella lotta alle malattie neuromuscolari, i protagonisti assoluti saranno i ” Gypsy Musical Academy” (finalisti di ITALIA’S GOT TALENT) con un Medley di Musical di Grease, Mamma mia, Sister Act, Cats, Six, Blues Brothers, The Producers e Moulin Rouge.

AltroDomani, attiva da oltre dodici anni nella lotta alle malattie neuromuscolari, vi invita a partecipare all’evento dove si rivivrà la magia di Brodway e dei suoi Musical.

Ma ci sarà anche spazio per la solidarietà: infatti lo spettacolo costituirà il momento per concludere insieme l’anno e per parlare anche della 𝗗𝗢𝗡𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗗𝗘𝗟𝗟’𝗘𝗖𝗢𝗚𝗥𝗔𝗙𝗢 𝗠𝗨𝗦𝗖𝗢𝗟𝗔𝗥𝗘 che l’associazione sta compiendo per il Centro Neuromuscolare della Città della Salute e della Scienza di Torino.

Tra divertimento e informazione, grazie alla musica e alla presenza di alcuni medici specialisti, AltroDomani potrà compiere un altro nuovo passo verso la lotta alle malattie neuromuscolari: infatti l’evento permetterà di sensibilizzare circa le malattie NeuroMuscolari (come Distrofie muscolari, atrofie muscolari spinali – SMA, neuropatie e altre patologie) le quali colpiscono molto spesso fin dalla tenera età.

Il cuore della serata sarà la musica, il ballo e la recitazione, in un esplosione di gioia e colori. Gli interpreti saranno gli allievi della Gypsy Musical Academy: uno vero show teatrale in cui si alterneranno Grandi Hits come Cats, Mamma mia, Grease, Moulin Rouge e molti altri.

AltroDomani, nata a Nichelino nel 2011, è riuscita da allora a sostenere progetti di assistenza, promozione sociale e sostegno alla ricerca per oltre 180.000 euro, in collaborazione con gli ospedali Regina Margherita, Molinette e altri centri di ricerca in Italia.

Durante il concerto sarà presente un banchetto informativo dell’associazione e saranno disponibili alcuni gadget e prodotti utili per i regali natalizi, miele, biscotti e birre artigianali.

Per informazioni contattare la segreteria dell’associazione AltroDomani (consultare il sito per gli orari).

AltroDomani: HITS di BRODWAY in scena

Lunedì 18 dicembre 2023 – ore 20.30 Teatro Superga – Via Superga 44, Nichelino (TO)

351.694.1100 – segreteria@altrodomani.it – www.altrodomani.it

Ingresso: €15 adulti, €10 bambini fino a 12 anni.

Biglietti in vendita presso: