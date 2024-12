Tre giorni dopo la sconfitta con Scandicci la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ha già l’occasione di girare pagina. Domani, mercoledì 4 dicembre, per il turno infrasettimanale dell’undicesima giornata della Serie A1 Tigotà le biancoblù affronteranno al PalaFenera la Smi Roma Volley. Fischio d’inizio alle ore 20,30 con diretta in chiaro su Rai Sport.

Le due squadre arrivano alla partita in modo opposto, nel turno precedente infatti mentre Chieri ha avuto la peggio a Firenze le capitoline sono tornate alla vittoria dopo quasi due mesi conquistando 3 punti nello scontro diretto a Perugia. Mercoledì scorso invece entrambe le formazioni si sono aggiudicate l’andata degli ottavi della CEV Challenge Cup, competizione in cui Smi Roma grazie alla vittoria nella WEVZA Cup rappresenta l’Italia insieme a Chieri.

Per le biancoblù, che hanno già anticipato a ottobre la tredicesima giornata di campionato con Milano, si tratta del penultimo impegno del girone d’andata. Una vittoria potrebbe dare la matematica qualificazione alla Coppa Italia.

Chieri ha vinto 3-0 entrambe le sfide della scorsa stagione con Roma e complessivamente tre dei quattro precedenti. Fra le biancoblù hanno difeso in A2 i colori di Roma Ilaria Spirito e Gaia Guiducci, mentre fra le capitoline l’unica ex è Claudia Provaroni. Da segnalare nel roster di Roma anche la presenza del libero chierese Giorgia Zannoni.

In casa Reale Mutua Fenera Chieri ’76 a presentare la partita è Gaia Guiducci, romana doc oltre che ex di turno. La sua analisi inizia dalla sconfitta di domenica con Scandicci

«Quella con Scandicci era sicuramente una partita contro una squadra molto forte. Penso non siamo riuscite a esprimerci e fare il nostro gioco. C’è la consapevolezza che siamo molto di più del gioco mostrato domenica. Bisogna lavorare ancora di più per riuscire a portarlo più solidamente in campo partita dopo partita». Passando al prossimo impegno che attende Chieri, la palleggiatrice sottolinea che «Roma è una squadra che non molla mai. Ha fatto un po’ più di fatica a inizio campionato ma ora ha ottenuto una bellissima vittoria con Perugia, quindi penso che dovremo essere molto solide e convinte nell’indirizzare subito la partita a nostro favore. Non è una squadra semplice da affrontare, bisogna fare molta attenzione, ma penso che possiamo cercare di imporre il nostro gioco e portare a casa la partita». Quanto alle emozioni della vigilia, «Per me ovviamente è una bella sensazione giocare contro Roma e lo sarà ancora di più quando giocherò a Roma che è la mia città. Ci sono un sacco di persone che conosco e soprattutto persone che ci hanno sostenuto nella stagione della promozione dall’A2 all’A1. E’ sempre bello incontrarle».