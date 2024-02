La Tecnoengineering ospita domani la Stella Azzurra Roma

La Tecnoengineering torna in campo domani al PalaEinaudi contro la Stella Azzurra Roma. Sfida dal peso specifico notevole in ottica playout. Vincere e ribaltare il 58-53 dell’andata significherebbe tantissimo per le ragazze di coach Terzolo. L’attuale ultimo posto corrisponde infatti a retrocessione diretta, mentre sorpassando le romane si aprirebbe la pista dei playout. Insomma: una partita molto importante, per entrambe le squadre. Facile quindi che ci sia grande agitazione già dai primi minuti.

Nell’ultima uscita stagionale le romane hanno perso in volata contro Broni grazie alle ottime prestazioni di Frigo (19 punti, 6 rimbalzi), Brzonova (16) e Sasso (13). Mvp per le capitoline Schena che ha chiuso con 15 punti e 17 rimbalzi. In stagione però l’unica in doppia cifra di media è Frigo (10,3).

Su sponda gialloblù i fari saranno invece puntati su Cicic che in tre partite in maglia Libertas viaggia a oltre 16 punti di media. A ridosso Mitreva (9,8) e Salvini (9,6). Nell’ultima partita (69-44 a Giussano) è stata proprio quest’ultima la migliore in campo, con 14 punti frutto di un ottimo 7 su 8 da due punti. In doppia cifra anche Cicic (10).

Palla a due domani alle 16 al PalaEinaudi di Moncalieri

Arbitrano: Nonna, Spinelli

Classifica aggiornata:

Derthona 30

San Giovanni Valdarno 38

Costa Masnaga 24

Broni 22

Empoli 20

San Giorgio 20

Selargius 18

Giussano 16

Cestistica Spezzina 14

Torino Teen Basket 12

Carugate 8

Basket Roma 6

Stella Azzurra 4

Moncalieri 2

