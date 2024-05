Canoa Slalom: Azzurri in Slovenia per i Campionati Europei

Con non poche difficoltà legate al maltempo è in partenza l’appuntamento clou della stagione d’acqua mossa che vedrà gli azzurri impegnati in Slovenia, dal 15 al 19 maggio, per i Campionati Europei di Canoa Slalom e Kayak Cross. Le gare saranno ospitate nella località di Tacen, a Lubiana, sul canale semi-artificiale alimentato dal fiume Sava; percorso non nuovo ai canoisti italiani, sede di frequenti competizioni d’alto livello e di due delle prove di selezione che hanno portato alla formazione della squadra azzurra.

Un canale riportato in auge grazie agli sforzi del comitato organizzatore che ha saputo reagire alle devastanti inondazioni che hanno colpito la regione lo scorso agosto 2023, riuscendo in nove mesi a ricostruire il centro sportivo e diverse parti del sito di gara, spazzate via dalle forti piogge. Una location che però sembra non avere fortuna e si prepara ad un Europeo “bagnato” dal maltempo che questa notte ha costretto gli organizzatori a rivedere, modificare e accorciare il programma di gare.

La squadra azzurra

La squadra italiana guidata dal D.T. Daniele Molmenti, già in raduno da diversi giorni sul campo di gara sloveno, è composta da tredici atleti, cinque donne e otto uomini.

Per il kayak femminile la portacolori in gara sarà Stefanie Horn (Marina Militare), mentre nella canadese donne vedremo in acqua Marta Bertoncelli, Elena Borghi (Carabinieri) ed Elena Micozzi (Marina Militare).

Nel kayak maschile vedremo in acqua Giovanni DeGennaro e Xabier Ferrazzi (CC Carabinieri) con il bolognese Gabriele Grimandi (CC Bologna) all’esordio in squadra senior; nella canadese maschile si conferma, invece, il terzetto composto da Raffaello Ivaldi (Marina Militare), Roberto Colazingari e Paolo Ceccon (CS Carabinieri).

Chiara Sabattini (Fiamme Azzurre), Zeno Ivaldi (Marina Militare) e Tommaso Panico (CC Ivrea) saranno gli azzurri dedicati al kayak cross, con l’aggiunta di De Gennaro e Horn che si cimenteranno anche nella nuova adrenalinica specialità in preparazione ai Giochi Parigi 2024.

Al cancelletto di partenza ci saranno quasi 250 atleti, provenienti da 41 paesi, che si contenderanno le medaglie europee nei tre giorni di gara. Nel complesso saranno previsti 6 eventi medaglia maschili e 6 femminili, di cui 8 individuali e 4 a squadre.

Programma di gare

La manifestazione continentale si sarebbe dovuta aprire ufficialmente mercoledì 15 maggio con la cerimonia di apertura nella vicina cittadina di Lubiana, cancellata dal Comitato Organizzatore a causa delle previste condizioni meteorologiche avverse.

Il programma, infatti, originariamente previsto su quattro giorni, ha subito importanti modifiche.

Mercoledì 15 maggio, a partire dalle 16.40 verranno assegnate le prime medaglie dedicate al nuovo evento, il Kayak Sprint Cross, ovvero la fase di qualificazione a cronometro prevista per definire le griglie di partenza delle prove dedicate al Kayak Cross.

Giovedì 16 maggio, previste dalle 10.00 quarti di finale, semifinali e relative finali per l’assegnazione dei i titoli continentali della disciplina olimpica del kayak cross.

Venerdì 17 maggio, invece, prevista una pausa con chiusura del canale per l’allerta meteo diramata che ha costretto il Comitato Organizzatore a spostare tutte le prove dedicate allo slalom tra sabato e domenica.

Sabato 18 maggio la riapertura del canale a partire dalle 10.00 con l’unica run di qualificazione prevista per kayak maschile e femminile, da cui scaturiranno i primi 12 tempi che affronteranno le finali, programmate alle 14.00. Nel pomeriggio, dalle 16.00, si assegneranno le prime medaglie nelle prove a squadre sempre in K1.

Domenica 19 maggio ultima giornata dedicata alla specialità monopala della canoa canadese con la qualifica fissate alle ore 10.00 e le relative finali, sempre con il passaggio dei primi 12, previste dalle ore 12.35. Nel pomeriggio, a partire dalle 15.35, chiusura con gli specialisti del C1 torneranno in acqua per le medaglie a squadre.

Novità del regolamento europeo

Tra le novità previste, in virtù del nuovo regolamento europeo approvato dal Board ECA, l’aggiunta di un nuovo evento medaglia chiamato kayak sprint cross, ovvero la prova cronometro del kayak cross, e l’aumento da 10 a 12 dei concorrenti che accederanno alle fasi finali delle gare di slalom. Nel nuovo regolamento anche la possibilità per il campione europeo uscente di difendere il titolo in aggiunta alle tre barche previste per ciascuna nazione.

Risultati, streaming, TV e aggiornamenti on line

Programmi di gare, start list e risultati, in tempo reale, saranno disponibili sul sito dell’European Canoe Federation al seguente link “Results“. Il fine settimana sarà coperto anche da aggiornamenti sui social federali Facebook e Instagram.

Le batterie di qualificazione e le gare di kayak sprint cross saranno trasmesse tutte in live streaming sul canale YouTube ufficiale dell’European Canoe Federation in forma gratuita Canoe Europe Youtube Channel.

Le fasi finali, invece, andranno in onda, in diretta, sulla nuova piattaforma OTT dell’Eurovisione dedicata allo sport www.eurovisionsport.com.

Grazie all’accordo stilato tra la Federazione Italiana Canoa Kayak e la RAI, le finali delle prove di slalom – salvo spostamento di palinsesto dovuti al maltempo – verranno trasmesse in diretta web su Rai Play ed in differita su Rai Sport con la telecronaca di Franco Bragagna ed il commento tecnico di Lorenzo Biasioli.