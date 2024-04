Un appuntamento da non perdere per gli amanti degli sport cinofili e non solo! Due giorni di competizioni e allegria per una gara dedicata a 4 sport cinofili, valida per il campionato nazionale CSEN – FIDASC, il tutto nella bellissima location del centro cinofilo di Collegno.

Una due giorni per binomi nazionali e internazionali che si contenderanno il podio in 4 discipline: Agility, Rally Obedience, Hoopers e Nosework. E nazionali, ma anche internazionali, saranno i giudici di gara. Lee Gibson, Ivan Amez Alvarez, Gianfranco Ricci e Giuseppe Pinchetti per l’Agility Dog. Simonetta Bonanni per la Rally Obedience. Francesco Manzocchi per l’Hoopers e Barbara Loda per il Nosework.

L’Agility Dog

E’ un classico, lo sport cinofilo per eccellenza, quello più noto e anche più praticato nel quale tubi, salti, slalom e corse mozzafiato sono i protagonisti assoluti. Consiste in un percorso ad ostacoli (di solito dai 15 ai 20), che il cane deve percorrere commettendo il minor numero di penalità e nel minor tempo possibile.

In questa gara il conduttore segue il cane durante il percorso fatto di salti, tubi, passerella, palizzata, slalom ecc. e lo guida attraverso comandi vocali e gestuali. Il percorso si svolge interamente senza guinzaglio. Questa disciplina implica una buona armonia tra il cane e il suo conduttore che porta a una intesa perfetta tra i due.

La Rally Obedience

E’ adatta a tutti i cani e a tutti i conduttori, prevede che il binomio cane-uomo compia un percorso lungo il quale devono essere eseguiti esercizi indicati da cartelli disposti lungo il tragitto.

Il Nosework

Attività divertente e stimolante per i cani di tutte le età e di tutte le razze, è particolarmente adatta per i cani che amano esplorare e che hanno un forte senso dell’olfatto perché, come dice il nome, prevede che gli amici a quattro zampe gareggino dimostrando la loro abilità nel riconoscere cercare e segnalare un determinato odore.

L’Hoopers

E’ una disciplina nella quale l’attivazione mentale del cane è notevole, abbinata all’aspetto dinamico. Simile per certi versi all’Agility prevede che il cane affronti gli attrezzi specifici guidato dal conduttore che dà le indicazioni a distanza, fermo nella zona di conduzione definita precedentemente.

L’attrezzo principale è l’HOOP ed è costituito da una base con degli appoggi e un semicerchio a forma di arco. Il cane lo affronta passandoci dentro. Il GATE è simile ai cancelli che vengono utilizzati nello Sheepdog, ma in questa disciplina i GATE vengono inseriti nel percorso per effettuare cambi di direzione o transizioni tra un attrezzo e l’altro.

I BARREL (bidoni) vengono inseriti in un percorso per effettuare cambi di direzione e transizioni tra un Hoop e l’altro. Il TUNNEL che è molto diverso da quello utilizzato in agility. La grande differenza sta nella sua lunghezza, che è di 1 metro e nell’altezza che è di 80-90 cm. L’HoopSlalom è un’insieme di cinque Hoops (archi).

I binomi avranno a disposizione 8 campi, quattro dedicati allo svolgimento delle gare e altrettanti “liberi”, per il riscaldamento di cani e conduttori.