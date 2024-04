La StraCarmagnola è una manifestazione sportiva ludico-motoria di corsa e/o e camminata non agonistica aperta a tutti con due distanze previste di 5 e 10 km.

La Stracarmagnola 2024 si svolgerà nella giornata di domenica 21 aprile con un percorso completamente modificato rispetto alle ultime edizioni, con cartina disponibile in www.comune.carmagnola.to.it

La partenza e l’arrivo sono come sempre previste al Centro Sportivo Carmasport di corso Roma 24, ma la maggior parte della camminata/corsa si sposterà verso borgo San Giovanni e la zona di Santa Rita.

L’apertura Village al Centro Sportivo “Carmasport” è fissata per le ore 9:00 con partenza programmata per le ore 10.15, sia per i corridori che per i camminatori, che potranno affrontare due giri del percorso per un totale di 10 km, oppure fermarsi al termine del primo giro di 5 km.

È previsto un Pacco gara per i primi 1000 iscritti e le quote di partecipazione sono di 12 euro per gli adulti, 6 euro per i minori dai 5 ai 12 anni e gratuita per i bambini fino a 5 anni, ammessi solo per il percorso di 5 km.

L’associazione ASD Carmaeventi, organizzatrice dell’evento con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Carmagnola, devolverà il ricavato di questa edizione all’U.G.I. – Unione genitori italiani.

Le iscrizioni si possono effettuare presso il centro sportivo Carmasport, da lunedì a venerdì delle ore 15 alle ore 17, oppure online su carmaeventi.com.

Gruppi scolastici possono inviare un email a info.carmaeventi@libero.it e per avere ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 338.9669841 – 338.1402657

Lungo tutto il percorso è previsto il divieto di sosta e di transito. Le strade verranno interdette alla circolazione indicativamente dalle ore 9.30 sino al termine della manifestazione, prevista attorno alle ore 12.00/12.30. Si suggerisce pertanto, ovviamente qualora possibile, di lasciare posteggiate le automobili all’esterno del percorso.

In caso di cattivo tempo, la Stracarmagnola verrà recuperata due settimane dopo, domenica 5 maggio.

Un sentito ringraziamento per l’organizzazione della Stracarmagnola va all’associazione “A.S.D. Carmaeventi”, ai servizi comunali – in particolare alla Polizia Locale – che collaborano per la migliore riuscita possibile dell’iniziativa, alle associazioni di supporto per la gestione della viabilità, ai molti volontari ed agli sponsor che con il proprio sostegno rendono possibile la realizzazione dell’evento.