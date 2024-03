Al via il 41°Uovo d’Oro Lauretana a Sestriere

SESTRIERE – L’ultima settimana di marzo a Sestriere è accompagnata da tanta neve sulle piste da sci e un fine settimana che si aprirà con l’entusiasmo e la carica dei giovani partecipanti alla 41° edizione dell’Uovo d’Oro Lauretana in programma sabato 30 marzo.

La tradizionale manifestazione pasquale organizzata dallo Sporting Club Sestrieres. Sarà una settimana di grande sport e di divertimento che coinvolgerà migliaia di giovani sciatori che con le loro famiglie sceglieranno di trascorrere il periodo pasquale sulle nevi primaverili delle montagne olimpiche del Piemonte, approfittando dell’ottimo innevamento di questa parte finale della stagione sciistica.

Il 41° Uovo d’Oro Lauretana è una gara di Slalom Gigante, inserita nel calendario nazionale FISI ed aperta anche a concorrenti stranieri, che ogni anno richiama al Colle del Sestriere oltre 1500 giovani sciatori pronti a contendersi l’ambito trofeo . Possono partecipare atleti appartenenti alle categorie Super Baby (nati nel 2017-16), Baby (2015-14), Cuccioli (2013-12), Ragazzi (2011-10) ed Allievi (2009-08).

Ogni categoria avrà il suo tracciato di gara dedicato. Verranno allestite 5 piste in località Alpette che confluiranno tutte in un unico parterre di arrivo. Quale dolce augurio di buona Pasqua, tutti i partecipanti riceveranno il classico uovo di cioccolato ed il ricco pacco gara con i gadget messi a disposizione dai prestigiosi partner dell’evento.

Per l’assegnazione del trofeo 41° Uovo d’Oro Lauretana verranno sommati i punti (come da tabelle Coppa del Mondo) degli atleti con il miglior piazzamento, una femmina ed un maschio per ogni categoria, per ogni Sci Club, ad esclusione della categoria Super Baby. Lo sci club da battere è il Sestriere che si è aggiudicato il trofeo nella scorsa edizione.

Nel pomeriggio si terrà l’allegra e colorata sfilata di tutti gli Sci Club per le vie del Co lle. Il punto di ritrovo è in Piazzale Kandahar – fronte Casa Olimpia. A partire dalle ore 13.30 ogni Sci Club ritirerà il proprio cartello identificativo ed alle ore 14.00 avrà inizio la sfilata per le vie del paese che si concluderà in Piazza Fraiteve dove, alle ore 14.30, avrà luogo la premiazione e l’estrazione di fantastici premi per atleti e Sci Club.

I primi 10 classificati di ogni categoria, oltre alla classica coppa ed ai bellissimi premi messi in palio dai prestigiosi sponsor, vinceranno il windstopper Rossignol personalizzato per l’evento. Inoltre, il primo classificato sempre di ogni categoria riceverà in premio il casco firmato Briko. I più fortunati che verranno estratti a sorte si potranno aggiudicare un buono del valore di 2.500 euro offerto da Vialattea in collaborazione con il Centro Sci Torino per l’acquisto di un viaggio, articoli di attrezzatura sportiva di vario genere, articoli tecnologici e per il tempo libero, e tantissimi altri premi a so rpresa! Le iscrizioni si chiudono mercoledì 27 marzo alle ore 14.00.

Sempre sabato 29 marzo, alle ore 16.00, avrà luogo la cerimonia di premiazione della VIII Edizione della Rassegna Artistica Internazionale “Vette d’Arte”, allestita nella sala conferenze dell’ufficio del Turismo di Sestriere. Venti gli artisti selezionati, provenienti da ogni parte della penisola e in alcuni casi dall’estero, dopo un rigoroso ed articolato processo di selezione elaborato dal comitato critico-scientifico. L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Orizzonti Contemporanei e promossa da Alhena Editore, beneficia del patrocinio del Comune di Sestriere, della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino, contestualmente a quello dell’AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport).

Ricordiamo che la stagione sciistica a Sestriere ed in Vialattea prosegue sino al 7 aprile. Per l’ultima settimana di apertura impianti il Consorzio T urismo Sestriere propone l’offerta hotel/residence + skipass per sciare e soggiornare a tariffe particolarmente vantaggiose. Info e prenotazioni sul sito sestriere.it

Infine, dal 2 al 4 aprile, Sestriere accoglierà un altro attesissimo appuntamento agonistico con la tappa finale del 46° Granpremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving organizzata dall’Associazione Maestri Sci Italiani con la Scuola Nazionale Sci & Snowboard di Sestriere in prima linea.

Ufficio Stampa Comune di Sestriere