Due podcast dedicati al tema della maternità

Sono stati realizzati due podcast il cui accesso è gratuito per ispirare e sostenere le famiglie che si addentrano nel percorso della maternità e gli operatori che li accompagnano. Un percorso complesso, pieno di dolcezza e gioia ma anche di fatica, paure, sentimenti contrastanti e solitudine.

I podcast mettono in luce il sapere interiore della nascita, quello tramandato da donna a donna, in connubio con i traguardi e i saperi moderni sul tema.

Il progetto vuole anche diffondere un paradigma dove il parto è visto come possibilità di scoperta e crescita del sé, la maternità sentita anche nella sua naturalezza, forza e bellezza e dove la donna sia sempre libera di scegliere. L’idea nasce dall’esperienza di Diana Dell’Erba dopo aver fatto esperienza della forza del parto e grazie all’incontro con Verena Schmid, ostetrica che ha lavorato sempre a favore della centralità della donna nella maternità.

LA NASCITA, tra luci e ombre. Racconti di parto per una maternità consapevole

Un podcast da un’idea di Diana Dell’Erba, attrice e regista a cura di Verena Schmid, ostetrica e scrittrice di successo.