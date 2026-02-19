Torna a Cirié la terza edizione del Concorso Internazionale di Violino Marin, dedicato a Massimo Marin. Il concorso, che verrà ospitato in città dal 19 al 22 febbraio, mette al centro la formazione, l’inclusione e il valore sociale della musica perché è rivolto a tutte le età e i percorsi di apprendimento: possono infatti partecipare anche bambini molto piccoli, di appena 2 o 3 anni, insieme ad allievi di violino con disabilità, che concorrono con i coetanei senza alcuna distinzione di categoria.

Una scelta che valorizza la musica come linguaggio condiviso e strumento di crescita, prima ancora che come competizione. Accanto alla Categoria Studenti, il Concorso Marin ospita il Concorso Internazionale di Esecuzione Violinistica, rivolto a giovani violinisti dai 14 ai 27 anni che svolgono o intendono intraprendere una carriera concertistica.

Elemento centrale del progetto è il Festival Internazionale di Violino che affianca il concorso e ne amplia il significato. Durante i giorni della manifestazione, i candidati saranno protagonisti di esibizioni diffuse in scuole, ospedali, case di riposo e librerie, trasformando la città in un palcoscenico aperto.

La musica esce così dai contesti tradizionali della competizione per incontrare persone, luoghi e storie diverse, diventando occasione di ascolto, relazione e condivisione.

I concerti si svolgeranno da giovedì 19 a domenica 22 febbraio

Segnaliamo alcuni appuntamenti in orario serale

Giovedì 19, alle 21.00, concerto nella Sala dell’Affresco di Palazzo D’Oria

Venerdì 20, alle 21.00, concerto presso l’Istituto Troglia di via Cibrario 14

Alle 11.30 di sabato 2 febbraio la Biblioteca A. Corghi ospiterà un concerto, ad accesso libero e gratuito, adatto anche al pubblico dei più piccoli

Sabato 21 febbraio tutti i candidati saranno protagonisti di un concerto collettivo, arricchito da interventi teatrali a cura di AmaramRM, in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare (Rare Disease Day). L’appuntamento è alle 20.30 in Area Remmert (via D’Oria 9).

Domenica 22 febbraio, alle 21.00, si terrà invece il Concerto dei Finalisti nel Duomo di San Giovanni di Cirié, momento conclusivo del percorso concorsuale.

Durante tutto l’evento Palazzo D’Oria ospiterà un’esposizione di Liuteria, dalle 9 alle 18, nell’atrio della Sala Consiliare. Anche il concorso, come tutti gli eventi, sarà a libero accesso, previo accordo con gli organizzatori.

Per info: concorsomarin@gmail.com

Il concorso e gli eventi sono patrocinati dalla Città di Cirié e dalla Regione Piemonte, oltre che dalla Città metropolitana di Torino.

Comune di Ciriè