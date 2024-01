Sconfitta a testa non alta ma altissima per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che porta a casa un punto dal PalaVerde di Villorba, impresa che non era ancora riuscita a nessuno in questa stagione, cedendo al tie-break alla Prosecco Doc Imoco Conegliano al termine di due ore e 29 minuti di gioco.

Coach Bregoli mischia un po’ le carte all’ingresso in campo schierando la coppia centrale Weitzel-Gray e Omoruyi titolare in banda insieme a Kingdon. Nel corso della gara troveranno spazio anche Morello, Anthouli, Rolando, Zakchaiou e Skinner.

Dopo un inizio contratto le chieresi, con uno straordinario lavoro nel muro-difesa, hanno la forza di raddrizzare un primo set che le vedeva in svantaggio 20-13 andando a imporsi 26-28 ai vantaggi. Appannaggio delle venete la seconda frazione (25-19), mentre nella terza le biancoblù di nuovo riescono a capovolgere il punteggio e chiudere 21-25 a loro favore. Il quarto parziale, vietato ai deboli di cuore, vede Conegliano chiudere 30-28 alla quinta palla set dopo aver annullato un match-point a Chieri. A senso unico il tie-break che la squadra di Santarelli si aggiudica 15-9 senza patemi.

Il secondo punto (primo in trasferta) che nella sua storia la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 riesce a strappare alle pluricampionesse venete poggia sia su una grande prova collettiva, all’insegna della tenacia e del carattere, sia sul contributo individuale di tutte le giocatrici chiamate in causa. Una menzione speciale in particolare per Omoruyi (nel suo tabellino 16 punti), Malinov, Spirito e Grobelna (top scorer biancoblù con 23 punti). Dall’altra parte della rete spiccano i 28 punti di Haak e i 21 di Plummer, mentre il premio di MVP viene assegnato a De Gennaro.

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3-2 (26-28; 25-19; 21-25; 30-28; 15-9)

Prosecco Doc Imoco Conegliano: Wolosz, Haak 28, Lubian 11, Fahr 1, Plummer 21, Lanier 17; De Gennaro (L); Bugg, Squarcini 11, Robinson-Cook, Gennari. De Kruijf 1. N. e. Piani, Bardaro (2L). All. Santarelli; 2° Lionetti.

Reale Mutua Fenera Chieri ’76: Malinov 3, Grobelna 23, Gray 6, Weitzel 12, Kingdon 7, Omoruyi 16; Spirito (L); Morello, Anthouli, Rolando, Zakchaiou 4, Skinner 4. N. e. Papa, Kone (2L). All. Bregoli; 2° Daglio.

ARBITRI: Puecher di Padova e Salvati di Palestrina.

NOTE: presenti 4791 spettatori. Durata set: 31′, 25′, 29′, 36′, 16′. Errori in battuta: 23-13. Ace: 10-6. Ricezione positiva: 50%-51%. Ricezione perfetta: 28%-34%. Positività in attacco: 45%-39%. Errori in attacco: 10-11. Muri vincenti: 5-6. MVP: De Gennaro.

La cronaca

Primo set – L’avvio di gara è tutto delle venete, al punto che sul 10-4 coach Bregoli già esaurisce i suoi time-out. Avanti di 7 punti sul 14-7 e ancora sul 20-13, Conegliano sembra avere il set in mano. Sul 20-14 inizia un altro set: il turno di battuta di Grobelna e una crescita esponenziale del muro-difesa biancoblù propiziano la rimonta di Chieri che riesce ad agguantare il pareggio sul 23-23 con Omoruyi. Plummer dà la prima palla set alle padrone di casa, annullata da Weitzel. Conegliano ha poi altre due set-point. Sul 26-26 l’attacco vincendo di Kingdon vale il 26-27. Nello scambio successivo l’attacco di Gray consegna il set a Chieri (26-28).

Secondo set – Serrato punto a punto fino al 13-13. Squarcini e Lanier propiziano lo strappo a 19-15 e dà lì in avanti è tutto facile per Conegliano, che dopo aver pure siglato un punto con De Gennaro (20-15) chiude 25-19 con Haak.

Terzo set – Sotto di 3 punti sul 9-6, Chieri si riavvicina a 13-12 (Grobelna) e dopo un intenso tira e molla agguanta la parità a 18 con Omoruyi. Il primo vantaggio chierese arriva sul 21-23 grazie alla neo entrata Skinner. La stessa Skinner mette a terra il 21-25 sfruttando al meglio la prima palla set.

Quarto set – Da 10-10 Conegliano sale a 14-11 e mantiene un’incollatura di vantaggio finché Skinner sigla il 23-23. Zakchaiou, entrata sul 18-15 per Gray, annulla la prima palla set veneta (24-24). Altri due set-point vengono neutralizzati da Skinner e Grobelna. Omoruyi realizza il 26-27 dando a Chieri un match-point: lo annulla Haak. Infine sul 28-28 Lanier e Haak concludono la frazione 30-28.

Quinto set – Chieri resta a contatto soltanto nelle fasi iniziali. Da 3-2 Conegliano allunga a 6-3, gira il campo ancora sopra di 3 punti (8-5) e nel finale incrementa ulteriormente il vantaggio, facendo scendere i titoli di coda sul 15-9 con un ace di Plummer.

Il commento

Ofelia Malinov: «E’ stata veramente una bella partita. Quando giochiamo contro Conegliano, se hai un’ccasione, sappiamo che bisogna sfruttarla e chiudere subito altrimenti alla lunga hanno la meglio loro. Siamo comunque riuscite a metterle in difficoltà per gran parte della partita e ci sono state tante belle cose per noi, siamo cresciute tanto e questo è importantissimo».

Ufficio stampa Reale Mutua Fenera Chieri ’76